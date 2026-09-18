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Зеленски и Никушор Дан обсъдиха съвместно производство на дронове и сигурността в Черно море

Зеленски и Никушор Дан обсъдиха съвместно производство на дронове и сигурността в Черно море
АР/БТА

Украинският президент посочи, че по време на срещата са обсъдени конкретни проекти, които двете страни могат да ускорят, както и начините, по които Украйна и Румъния могат да си помагат взаимно

Президентите на Украйна и Румъния Володимир Зеленски и Никушор Дан обсъдиха възможностите за разширяване на двустранното сътрудничество в областта на отбраната, включително съвместното производство на дронове. Разговорът между двамата се е състоял в рамките на срещата на върха на Инициативата за карпатска интеграция, известна още като „Карпатската осморка“ (К8).

Сред обсъдените теми са били европейската отбранителна програма SAFE, инфраструктурни и хуманитарни въпроси, както и сигурността в Черноморския регион, съобщи Зеленски в публикация в Telegram, цитирана от Укринформ.

Украинският президент посочи, че по време на срещата са обсъдени конкретни проекти, които двете страни могат да ускорят, както и начините, по които Украйна и Румъния могат да си помагат взаимно.

По думите на Зеленски сред основните направления са SAFE и съвместното производство на дронове, както и въпроси, свързани с инфраструктурата и хуманитарната сфера. Той постави сред обсъжданите теми и сигурността в Черноморския регион.

Зеленски отбеляза, че чрез Инициативата за карпатска интеграция отношенията между Украйна и Румъния получават и по-широко регионално измерение, насочено към Карпатския регион. Според него форматът създава възможности за развитие на икономическите и сигурностните връзки, както и за задълбочаване на отношенията между двете държави.

Украинският президент изрази благодарност към Румъния за подкрепата за инициативата и за последователната помощ, която страната оказва на Украйна.

По-рано Зеленски обяви началото на нова трансрегионална инициатива, наречена „Карпатската осморка“ (К8). В нея участват осем държави от Карпатския регион – Украйна, Румъния, Полша, Словакия, Унгария, Чехия, Австрия и Сърбия.

„Карпатската осморка“ беше представена по време на учредителната среща, провела се в курорта Буковел в Ивано-Франковска област, в украинската част на Карпатите.

При представянето на новия формат Зеленски заяви, че К8 има за цел да обедини Украйна с нейните европейски съседи и да създаде основа за по-тясно регионално сътрудничество.

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