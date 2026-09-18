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Безлов за скандала с мантинелите: Проблемът е в заграбването на публичен ресурс

Безлов за скандала с мантинелите: Проблемът е в заграбването на публичен ресурс
Nova News

Експертът от Центъра за изследване на демокрацията определи корупционния модел като по-широк от една партия и призова да се изчака какво ще бъде доказано по случая

Основният проблем в България вече не е ежедневната престъпност, а начинът, по който се използва публичният ресурс. Това заяви Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията в "Денят ON AIR" по повод изнесените от властта данни за обществените поръчки за мантинели.

Безлов коментира твърденията, че четири дружества са концентрирали голяма част от поръчките, както и данните на вътрешния министър Иван Демерджиев, че част от средствата са преминавали през т.нар. "дружества касички". Според обявеното от МВР една от проверяваните финансови връзки стига до плащания за полети на лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски. Данните предстои да бъдат проверявани от прокуратурата.

"Пеевски е идеалният злодей"

Безлов предупреди да не се правят предварителни заключения за конкретни лица, преди твърденията да бъдат доказани.

"Пеевски е идеалният злодей, ако правите кандидати за злодеи", коментира той и определи случая с мантинелите като нишка, чието развитие тепърва трябва да се проследи в рамките на разследването и евентуален съдебен процес.

Експертът постави случая в по-широк контекст и заяви, че според него корупционните практики не могат да бъдат обвързвани само с една партия или управляваща коалиция.

По думите му в България съществува "клиентелна корупция", в която участват хора на високи позиции. Безлов направи паралел с подобни модели в други европейски държави и посочи, че проблемът не се е появил при конкретно управление.

От организираната престъпност към публичния ресурс

Безлов сравни настоящата ситуация с 90-те години, когато България по думите му е била тежко засегната от организираната престъпност и публичните убийства.

Според него днес страната има различен проблем - не толкова високите нива на улична престъпност, колкото злоупотребите с публични средства и т.нар. "хищнически бизнеси".

"За съжаление това, което експлодира, е заграбване на публичен ресурс", заяви Безлов.

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