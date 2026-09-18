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Най-важното от спорта на 18.09.2026-та година

Най-важното от спорта на 18.09.2026-та година
БТА

Спортният екип на ТАРАЛЕЖ обобщава най-интересното от деня:

ЦСКА 1948 обърна Славия и взе трите точки на старта на 10-ия кръг

ЦСКА 1948 победи Славия с 2:1 като гост в първия двубой от 10-ия кръг на Първа лига. "Белите" имаха аванс след първото полувреме, но гостите стигнаха до пълен обрат след почивката.

В 38-ата минута домакините получиха дузпа след намеса на ВАР. Главният съдия Радослав Гидженов прегледа ситуацията за нарушение на Алекс Божев срещу Емил Стоев и посочи бялата точка. Иван Минчев бе точен за 1:0.

Само пет минути след подновяването на играта гостите изравниха. Фредерик Масиел центрира, а Георги Русев се включи добре и с глава направи 1:1.

В 83-ата минута дойде и пълният обрат. Първоначално Гидженов отсъди пряк свободен удар за нарушение извън наказателното поле, но след намеса на ВАР решението бе променено на дузпа. Атанас Илиев застана зад топката и реализира за 2:1.

Везенков и Олимпиакос са на финал за Суперкупата на Евролигата

Александър Везенков и Олимпиакос се класираха за финала на Суперкупата на Евролигата след трудна победа с 92:90 над Фенербахче в "Етихад Арена" в Абу Даби.

Българският национал прекара 22 минути на паркета и завърши срещата със 7 точки, 3 борби и 1 асистенция.

Най-резултатен за Олимпиакос беше Еван Фурние, който реализира 19 точки, добави 1 борба и 2 асистенции за 24 минути игра.

Григор Димитров даде аванс на България срещу Дания за Купа "Дейвис"

Григор Димитров даде победен старт на България в сблъсъка срещу Дания за Купа "Дейвис", след като се наложи над Елмер Мьолер с 2:1 сета в първия мач от срещата в Копенхаген.

Обявиха кога е първото дерби Левски - ЦСКА в първенството

Българският футболен съюз, съвместно с Българската професионална футболна лига и Нова Броудкастинг Груп, утвърди програмата за срещите от 12, 13 и 14 кръг в Първа лига. От изнесената информация станаха ясни датата и началния час на първото за сезона шампионатно Вечно дерби между Левски и ЦСКА. Двубоят ще се играе на 8 ноември от 17:00 часа.

Левски е девети по посещаемост в първия кръг на Лига Европа

Домакинството на Левски срещу Залцбург се нареди на девето място по посещаемост от общо 18 мача в първия кръг на основната фаза на Лига Европа.

Срещата на Националния стадион "Васил Левски" е била наблюдавана от 22 378 зрители, което поставя "сините" точно в средата на класацията по публика за старта на турнира.

След мача Даниел Боримиров призна, че от ръководството са осъзнали грешката си с цените на билетите за европейските двубои и възнамеряват да направят корекции за следващите срещи.

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Левски е девети по посещаемост в първия кръг на Лига Европа

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