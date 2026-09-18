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Най-важното от света на 18.09.2026-та г.

Най-важното от света на 18.09.2026-та г.
АР/БТА

ТАРАЛЕЖ обобщава най-интересното от международните отношения, което се е случило днес

Украйна постави началото на нов формат с още седем европейски държави

Украйна и седем нейни европейски съседи поставят началото на нов регионален формат – „Карпатската осморка“ (К8).

Инициативата беше обявена от украинския президент Володимир Зеленски по време на първата среща на върха на новото обединение, съобщи Укринформ.

В срещата участват представители на Украйна, Румъния, Полша, Словакия, Унгария, Чехия, Австрия и Сърбия.

Започнаха парламентарните избори в Русия

В Русия започна тридневното гласуване за Държавната дума. Вотът е първият парламентарен избор в страната след пълномащабното нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.

Президентът Владимир Путин заяви, че изборите ще покажат подкрепата на милиони руснаци за армията, воюваща в Украйна, съобщава Ройтерс.

Очаква се управляващата партия „Единна Русия“ да запази водещата си позиция в политическата система на страната. Според Ройтерс резултатите вероятно ще бъдат представени от Кремъл като доказателство за широка обществена подкрепа както за политиката на Путин, така и за продължаването на войната.

Дрон край германска военна база: разследват възможна руска следа

Германските власти проверяват дали части от дрон, открити в близост до военновъздушната база във Вунсторф край Хановер, имат връзка с осуетения опит за атака с безпилотен апарат на летището в Лайпциг миналия месец.

За инцидента германските власти обвиниха Русия, съобщи ДПА.

„Ако има връзка между двата инцидента, ще я разследваме“, заяви говорителка на федералната прокуратура в Карлсруе.

Разследването започна, след като в началото на миналата седмица на около два километра от базата във Вунсторф са били открити части от дрон. Следователи са започнали претърсване на района в опит да открият допълнителни останки и данни за произхода на безпилотния апарат.

Балканските страни обсъдиха пътя към членство в ЕС на форум в София

Пътят към членство в Европейския съюз, необходимите реформи и очакванията на страните от Западните Балкани бяха сред основните теми на петото издание на форума „ЕС среща Балканите“, който се проведе днес в „София Тех Парк“.

Събитието е организирано от Европейския либерален форум в сътрудничество с партия АЛДЕ и Атлантическия клуб в България.

В дискусията „Гласът на региона: Пътят на Балканите в един конкурентен свят“ участваха представители на Черна гора, Албания, Косово, Северна Македония, Румъния и Турция. Модератор на панела беше Мария Симеонова, директор на офиса на Европейския съвет за външна политика в София и политически изследовател.

Пореден инцидент с петролен танкер в Ормузкия проток

Иранската Революционна гвардия заяви в петък, че е ударила петролен танкер под тоголски флаг в Ормузкия проток, съобщи държавната новинарска агенция ИРНА.

Техеран налага фактическа блокада на протока, откакто Съединените щати и Израел нанесоха удари по Иран в края на февруари. Ислямската република се стреми да събира такси за преминаване, като атакува кораби, които обвинява в опити да заобиколят предпочитания от нея маршрут.

Според изявлението плаващият под тоголски флаг петролен танкер „Тренд“ е бил засечен и задържан, след като на борда му е избухнал пожар. Инцидентът е свързан с опит за „нелегално преминаване“ през стратегически важния воден път.

Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

Избори за членове на националните съвети на националните малцинства в Сърбия ще се проведат на 8 ноември.

Това съобщи министърът на човешките и малцинствените права и социалния диалог в оставка Демо Бериша, предаде РТС.

Във вота ще участват представители на 23 национални малцинства, сред които и българското.

Министерството на човешките и малцинствените права и социалния диалог е установило на 16 септември, че 21 малцинствени общности отговарят на условията за провеждане на преки избори. Сред тях са албанското, ашкалийското, бошняшкото, българското, буневското, влашкото, гръцкото, египетското, унгарското, македонското, немското, полското, ромското, румънското, русинското, словашкото, словенското, украинското, хърватското, черногорското и чешкото национално малцинство.

 

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