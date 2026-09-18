Зидан направи сериозни промени в първия си състав на Франция

Зинедин Зидан обяви първия си списък като селекционер на Франция за предстоящите мачове от Лигата на нациите, като още с дебютната си селекция направи сериозни промени.

Сред най-важните решения е завръщането на Едуардо Камавинга, който пропусна Световното първенство през 2026 година. В същото време извън новия състав остават цели 11 футболисти, които бяха част от групата на Франция за Мондиала.

Сред по-големите отсъстващи са Орелиен Чуамени, Нголо Канте, Люка Дин и Маркус Тюрам.

Зидан включи и няколко нови имена, сред които защитника на Ливърпул Жереми Жаке, нападателя на Рен Естебан Лепол и халфа на Комо Анди Диуф.

Дебютът на Зидан начело на "петлите" ще бъде на 25 септември срещу Турция, воден от Винченцо Монтела. След това Франция гостува на Белгия на 28 септември, а в началото на октомври предстоят домакинства срещу Италия и отново срещу Белгия.

Списъкът на Франция включва:

Вратари: Майк Менян, Гийом Рест, Робин Рисер.

Защитници: Анди Диуф, Жереми Жаке, Пиер Калулу, Ибрахима Конате, Жул Кунде, Максенс Лакроа, Адриен Трюфер, Дайо Упамекано.

Полузащитници: Едуардо Камавинга, Раян Шерки, Люка Да Куня, Ману Коне, Адриен Рабио, Уорън Заир-Емери.

Нападатели: Брадли Баркола, Усман Дембеле, Дезире Дуе, Естебан Лепол, Килиан Мбапе, Майкъл Олисе.