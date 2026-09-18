Тръмп ограничи достъпа на три медии до Белия дом заради „фалшиви новини“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в петък, че ограничава достъпа на три големи новинарски медии, CNN, MS NOW и Politico, до Белия дом. Това е поредният му конфликт с независими медии, съобщава Ройтерс.

Тръмп обоснова решението си с твърдението, че трите медии разпространяват „фалшиви новини“. В публикация той заяви, че медиите не трябва да публикуват или излъчват според него измислици и неверни твърдения при отразяването на президента, администрацията му или Съединените щати.

Решението вероятно ще бъде оспорено, тъй като може да повдигне въпроси, свързани с гарантираните от Първата поправка на Конституцията на САЩ свобода на словото и свобода на печата.

CNN, MS NOW, Politico и Националният пресклуб не са отговорили веднага на исканията за коментар.

Тръмп многократно е призовавал телевизионни оператори да спрат излъчването на комедийни и новинарски програми, които не харесва или които са го осмивали, критикували него или администрацията му. Той също така е настоявал Федералната комисия по комуникациите да отнема лицензите на телевизионни станции, след като те са излъчвали критики към новинарски и други предавания.

През миналата година Тръмп забрани на Асошиейтед прес да участва в обичайния кръг от журналисти, които отразяват дейността му. Причината беше отказът на информационната агенция да използва предпочитаното от президента название „Американски залив“ вместо „Мексикански залив“.

Тръмп нареди на служителите на изпълнителната власт да използват названието „Американски залив“. Решението му спрямо Асошиейтед прес последва отказа на агенцията да промени редакционната си политика.