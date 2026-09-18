Новини
Търси
Подкаст
Свят

Тръмп ограничи достъпа на три медии до Белия дом заради „фалшиви новини“

Тръмп ограничи достъпа на три медии до Белия дом заради „фалшиви новини“
АР/БТА

Става дума за CNN, MS NOW и Politico

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в петък, че ограничава достъпа на три големи новинарски медии, CNN, MS NOW и Politico, до Белия дом. Това е поредният му конфликт с независими медии, съобщава Ройтерс.

Тръмп обоснова решението си с твърдението, че трите медии разпространяват „фалшиви новини“. В публикация той заяви, че медиите не трябва да публикуват или излъчват според него измислици и неверни твърдения при отразяването на президента, администрацията му или Съединените щати.

Решението вероятно ще бъде оспорено, тъй като може да повдигне въпроси, свързани с гарантираните от Първата поправка на Конституцията на САЩ свобода на словото и свобода на печата.

CNN, MS NOW, Politico и Националният пресклуб не са отговорили веднага на исканията за коментар.

Тръмп многократно е призовавал телевизионни оператори да спрат излъчването на комедийни и новинарски програми, които не харесва или които са го осмивали, критикували него или администрацията му. Той също така е настоявал Федералната комисия по комуникациите да отнема лицензите на телевизионни станции, след като те са излъчвали критики към новинарски и други предавания.

През миналата година Тръмп забрани на Асошиейтед прес да участва в обичайния кръг от журналисти, които отразяват дейността му. Причината беше отказът на информационната агенция да използва предпочитаното от президента название „Американски залив“ вместо „Мексикански залив“.

Тръмп нареди на служителите на изпълнителната власт да използват названието „Американски залив“. Решението му спрямо Асошиейтед прес последва отказа на агенцията да промени редакционната си политика.

Още по темата

Тръмп ще обсъди войната с Иран с представители на страните от Залива

Тръмп ще обсъди войната с Иран с представители на страните от Залива

Тръмп: Надяваме се войната с Иран да е към края си

Тръмп: Надяваме се войната с Иран да е към края си

Тръмп с щедри подаръци към сътрудниците си в Белия дом

Тръмп с щедри подаръци към сътрудниците си в Белия дом

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Саудитска Арабия под тревога: експлозии край главното летище, полети бяха отменени

Саудитска Арабия под тревога: експлозии край главното летище, полети бяха отменени

Лавров и Рубио подготвят среща в Ню Йорк

Лавров и Рубио подготвят среща в Ню Йорк

11 загинали при експлозия във военен обект в Източна Сирия

11 загинали при експлозия във военен обект в Източна Сирия

Дания очаква спорът със САЩ за Гренландия да приключи

Дания очаква спорът със САЩ за Гренландия да приключи

Шофьор пострада тежко, след като се блъсна в самолет на летището в Мюнхен

Шофьор пострада тежко, след като се блъсна в самолет на летището в Мюнхен

Водещи

Установиха птичи грип в Пловдивско

Установиха птичи грип в Пловдивско

Хавиер Ибанес продължава напред на европейското по бокс в София

Хавиер Ибанес продължава напред на европейското по бокс в София

Кирил Вълчев: Най-голямата отговорност на президентската институция е търсенето на съгласие

Кирил Вълчев: Най-голямата отговорност на президентската институция е търсенето на съгласие

Барселона обяви рекордни приходи от 1 милиард евро

Барселона обяви рекордни приходи от 1 милиард евро

  • Преди 19 минути
Протест в Хърватия срещу изгарянето на отпадъци в циментов завод

Протест в Хърватия срещу изгарянето на отпадъци в циментов завод

  • Преди 27 минути
Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

  • Преди 28 минути
Отново има задръствания в Кресненското дефиле

Отново има задръствания в Кресненското дефиле

Саудитска Арабия под тревога: експлозии край главното летище, полети бяха отменени

Саудитска Арабия под тревога: експлозии край главното летище, полети бяха отменени

  • Преди 33 минути
Николай Найденов: Има индикации, че при Сарафов се е случвало прегрупиране във връзка с избора за нов ВСС

Николай Найденов: Има индикации, че при Сарафов се е случвало прегрупиране във връзка с избора за нов ВСС

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

  • Преди 38 минути
Рекорден удар на Луната: учени откриха кратер, голям колкото две футболни игрища

Рекорден удар на Луната: учени откриха кратер, голям колкото две футболни игрища

  • Преди 57 минути
Четвъртата основна писта на летище „Истанбул“ бе въведена в експлоатация

Четвъртата основна писта на летище „Истанбул“ бе въведена в експлоатация

  • Преди 58 минути
Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

  • Преди 1 час
Нови две земетресения разтърсиха Гърция

Нови две земетресения разтърсиха Гърция

  • Преди 1 час
Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

  • Преди 1 час