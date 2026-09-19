На 119 и с още мечти: Историята на най-възрастния мъж в Коста Рика

Хосе Флорес от Коста Рика може да се окаже най-възрастният мъж в света, пише BTV.

Според документите, с които разполага семейството му, той е на 119 години. Възрастта му обаче все още не е официално потвърдена.

В скромна дървена къща в Сардинал, на около 20 минути път с автомобил от тихоокеанското крайбрежие на Коста Рика, Флорес прекарва дните си спокойно – подремва и се храни с ястия, приготвени от внучката му. Двамата дори играят ръгби.

„Без любов, без привързаност, без грижа той нямаше да е още тук“, казва внучката му Хелън Флорес.

119-годишният мъж живее в района на полуостров Никоя, един от петте региона в света, известни като „Сини зони“. Там хората обикновено живеят по-дълго и по-здравословно и имат по-голяма вероятност да достигнат преклонна възраст.

Местните жители свързват дълголетието си с водата, богата на калций и магнезий, традиционното хранене с царевица и боб, физическия труд, както и със силните семейни връзки и местната общност.

Според Хорхе Виндас, основател на Асоциацията „Синя зона на полуостров Никоя“, която проучва дълголетието в региона, важна роля имат семейството, социалните контакти, духовността и физическата активност.

Въпреки наличните документи възрастта на Флорес предстои да бъде проверена. Асоциацията разполага с исторически записи, сред които акт за раждане, кръщелно свидетелство и документи от по-късни периоди от живота му. Те трябва да бъдат потвърдени и от международни организации, включително „Гинес“.

„Разполагаме с голям брой документи – от акт за раждане и кръщелно свидетелство до документи от по-късен етап от живота му, когато вече е бил баща, и след това. След като цялата тази документация бъде прегледана, се надяваме тя да бъде потвърдена и скоро да имаме добри новини“, казва Виндас.

Докато проверката продължава, семейството на Флорес очаква резултата. За внучката му евентуалното потвърждение на възрастта би било повод за гордост както за семейството, така и за страната.

„Това би било, както казвам, повод за гордост както за семейството, така и за страната“, казва тя.

Флорес има осем деца, 23 внуци, 25 правнуци и една праправнучка. И въпреки предполагаемите 119 години продължава да има мечти за бъдещето.