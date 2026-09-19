Новини
Търси
Подкаст
Свят

На 119 и с още мечти: Историята на най-възрастния мъж в Коста Рика

На 119 и с още мечти: Историята на най-възрастния мъж в Коста Рика
Pixabay

Възрастта му обаче все още не е официално потвърдена

Хосе Флорес от Коста Рика може да се окаже най-възрастният мъж в света, пише BTV.

Според документите, с които разполага семейството му, той е на 119 години. Възрастта му обаче все още не е официално потвърдена.

В скромна дървена къща в Сардинал, на около 20 минути път с автомобил от тихоокеанското крайбрежие на Коста Рика, Флорес прекарва дните си спокойно – подремва и се храни с ястия, приготвени от внучката му. Двамата дори играят ръгби.

„Без любов, без привързаност, без грижа той нямаше да е още тук“, казва внучката му Хелън Флорес.

119-годишният мъж живее в района на полуостров Никоя, един от петте региона в света, известни като „Сини зони“. Там хората обикновено живеят по-дълго и по-здравословно и имат по-голяма вероятност да достигнат преклонна възраст.

Местните жители свързват дълголетието си с водата, богата на калций и магнезий, традиционното хранене с царевица и боб, физическия труд, както и със силните семейни връзки и местната общност.

Според Хорхе Виндас, основател на Асоциацията „Синя зона на полуостров Никоя“, която проучва дълголетието в региона, важна роля имат семейството, социалните контакти, духовността и физическата активност.

Въпреки наличните документи възрастта на Флорес предстои да бъде проверена. Асоциацията разполага с исторически записи, сред които акт за раждане, кръщелно свидетелство и документи от по-късни периоди от живота му. Те трябва да бъдат потвърдени и от международни организации, включително „Гинес“.

„Разполагаме с голям брой документи – от акт за раждане и кръщелно свидетелство до документи от по-късен етап от живота му, когато вече е бил баща, и след това. След като цялата тази документация бъде прегледана, се надяваме тя да бъде потвърдена и скоро да имаме добри новини“, казва Виндас.

Докато проверката продължава, семейството на Флорес очаква резултата. За внучката му евентуалното потвърждение на възрастта би било повод за гордост както за семейството, така и за страната.

„Това би било, както казвам, повод за гордост както за семейството, така и за страната“, казва тя.

Флорес има осем деца, 23 внуци, 25 правнуци и една праправнучка. И въпреки предполагаемите 119 години продължава да има мечти за бъдещето.

Още по темата

111 години живот: Най-възрастният човек на Балканите отбеляза рождения си ден

111 години живот: Най-възрастният човек на Балканите отбеляза рождения си ден

Най-възрастният мъж в Италия почина на 112 години

Най-възрастният мъж в Италия почина на 112 години

Младите се страхуват за кариерата си, възрастните хора виждат ползи от изкуствения интелект

Младите се страхуват за кариерата си, възрастните хора виждат ползи от изкуствения интелект

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Саудитска Арабия под тревога: експлозии край главното летище, полети бяха отменени

Саудитска Арабия под тревога: експлозии край главното летище, полети бяха отменени

Лавров и Рубио подготвят среща в Ню Йорк

Лавров и Рубио подготвят среща в Ню Йорк

11 загинали при експлозия във военен обект в Източна Сирия

11 загинали при експлозия във военен обект в Източна Сирия

Дания очаква спорът със САЩ за Гренландия да приключи

Дания очаква спорът със САЩ за Гренландия да приключи

Шофьор пострада тежко, след като се блъсна в самолет на летището в Мюнхен

Шофьор пострада тежко, след като се блъсна в самолет на летището в Мюнхен

Водещи

Хавиер Ибанес продължава напред на европейското по бокс в София

Хавиер Ибанес продължава напред на европейското по бокс в София

Кирил Вълчев: Най-голямата отговорност на президентската институция е търсенето на съгласие

Кирил Вълчев: Най-голямата отговорност на президентската институция е търсенето на съгласие

Барселона обяви рекордни приходи от 1 милиард евро

Барселона обяви рекордни приходи от 1 милиард евро

  • Преди 17 минути
Протест в Хърватия срещу изгарянето на отпадъци в циментов завод

Протест в Хърватия срещу изгарянето на отпадъци в циментов завод

  • Преди 24 минути
Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

  • Преди 25 минути
Отново има задръствания в Кресненското дефиле

Отново има задръствания в Кресненското дефиле

Саудитска Арабия под тревога: експлозии край главното летище, полети бяха отменени

Саудитска Арабия под тревога: експлозии край главното летище, полети бяха отменени

  • Преди 31 минути
Николай Найденов: Има индикации, че при Сарафов се е случвало прегрупиране във връзка с избора за нов ВСС

Николай Найденов: Има индикации, че при Сарафов се е случвало прегрупиране във връзка с избора за нов ВСС

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

  • Преди 36 минути
Рекорден удар на Луната: учени откриха кратер, голям колкото две футболни игрища

Рекорден удар на Луната: учени откриха кратер, голям колкото две футболни игрища

  • Преди 54 минути
Четвъртата основна писта на летище „Истанбул“ бе въведена в експлоатация

Четвъртата основна писта на летище „Истанбул“ бе въведена в експлоатация

  • Преди 55 минути
Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

  • Преди 1 час
Нови две земетресения разтърсиха Гърция

Нови две земетресения разтърсиха Гърция

  • Преди 1 час
Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

  • Преди 1 час
Лавров и Рубио подготвят среща в Ню Йорк

Лавров и Рубио подготвят среща в Ню Йорк

  • Преди 1 час