Хлябът става все по-недостъпен за българина

Себестойността на хляба в България вече се променя ежедневно заради поскъпването на транспорта, суровините, електроенергията и труда. В същото време потреблението намалява, а производителите все по-трудно могат да продават продукцията си под себестойност. За това предупреди председателят на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите Мариана Кукушева пред NOVA.

„Нашата цел не е по-висока цена на хляба, а устойчиво производство без сътресения и в същото време запазване на потреблението, защото то пада“, заяви Кукушева.

Според нея намаляващото потребление показва, че основна храна като хляба става все по-трудно достъпна за част от домакинствата.

Председателят на браншовия съюз обясни, че възможностите за допълнително оптимизиране на производствените разходи са практически изчерпани.

Хлебопроизводителите под все по-силен икономически натиск

По думите на Кукушева поскъпването на пшеницата на международните пазари е само един от факторите, които оказват натиск върху производителите.

Разходите за електроенергия, транспорт, труд и логистика също се увеличават. Към тях се прибавят разходите за кредити и за покриване на стандартите, на които трябва да отговаря производството.

„Икономическият натиск е толкова висок в момента, че поставя моите колеги в състояние на невъзможност да продължат да реализират своята продукция ежедневно под себестойност“, заяви Кукушева.

Тя подчерта, че целта на бранша не е да плаши потребителите с увеличение на цените, а да бъдат намерени механизми, които едновременно да запазят производството и достъпността на хляба.

Три предложения за цената на хляба

Хлебопроизводителите предлагат на държавата три възможни подхода, като специално внимание настояват да бъде отделено на пенсионерите, социално слабите и хората с ниски доходи.

Първият вариант е запазването на свободния конкурентен пазар. Според Кукушева именно конкуренцията в момента задържа доставните цени на сравнително ниски нива.

Втората възможност е държавна намеса при цената на хляба. От бранша обаче настояват при подобен подход да бъде ясно определен механизмът, чрез който ще се покрива разликата между реалната себестойност и регулираната доставна цена.

Третото предложение е връщането на нулевата ставка на ДДС за хляба.

Според Кукушева именно тази мярка е помогнала за задържането на цената през предходните години и би могла отново да облекчи разходите на потребителите.

Кукушева: Доставната цена не е променяна пет години

Председателят на браншовата организация заяви още, че доставната цена, за която отговарят производителите, не е променяна през последните пет години.

По думите ѝ това показва, че секторът е успявал да остане конкурентоспособен въпреки увеличаващите се производствени разходи.

„Предлагаме решения. Даваме си сметка в какво състояние в момента е държавният бюджет. Търсим решения, защото, запазвайки бранша, ние пазим и българското производство“, заяви Кукушева.

Браншът е против новия регистър за храните

Кукушева коментира и подготвяния нов регистър за храните. По думите ѝ браншът е изразил отрицателно становище по предложението.

Според хлебопроизводителите новият регистър ще създаде допълнителна административна тежест за бизнеса, която в крайна сметка може да се отрази и върху крайните цени.

„Новата административна тежест винаги покачва цените“, заяви Кукушева.