Познато име може да се завърне в Лудогорец

Игор Йовичевич ще бъде новият старши треньор на Лудогорец, предаде Gong.bg. Очаква се хърватският специалист да се завърне в Разград до дни.

Той ще наследи Томас Райс, който премина в Трабзонспор срещу солидна компенсация.

Йовичевич остави отлични впечатления при първия си престой начело на „орлите“. Под негово ръководство Лудогорец спечели требъл и изигра силни европейски двубои, включително при гостуванията на Лион, Лацио и Виктория Пилзен.

Впоследствие хърватинът беше заменен от Руи Мота. Сега ръководството му гласува доверие за втори път със задачата да върне отбора на върха в българския футбол.

За последно Йовичевич води полския Видзев Лодз. В кариерата си е бил начело още на Динамо Загреб и Шахтьор Донецк, с който стана шампион на Украйна.

Треньорът има общо четири спечелени трофея в две държави. Очаква се назначението му в Лудогорец да бъде обявено официално в близките дни.