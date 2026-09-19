Нов туристически данък във Великобритания: Колко ще поскъпнат нощувките от 2028 г.

Нов туристически данък се очаква да бъде въведен във Великобритания до 2028 г., когато страната заедно с Република Ирландия ще бъде домакин на Европейското първенство по футбол, пише NOVA.

Очаква се шампионатът да привлече над 3 милиона туристи, като част от тях вероятно ще трябва да плащат и новата такса.

Според информацията големите английски градове, в които ще се играят мачове от първенството, подкрепят въвеждането на туристически данък.

За семейна почивка от една седмица допълнителният разход може да достигне между 100 и 120 паунда, посочва британската асоциация на местата за настаняване. Размерът на таксата обаче ще зависи от конкретния град, тъй като местните власти ще определят нейния размер.

„Това е част от програмата за децентрализация, но предвижда провеждането на консултации по места, преди да бъде въведена каквато и да е допълнителна такса за туризъм. Разбира се, тя ще бъде пропорционална. Ще представлява процент от стойността на услугата. За скъп хотел таксата ще бъде по-висока, отколкото за места за пребиваване на по-ниска цена“, заяви Лорд Пит-Уотсън.

Въпреки че няма определен максимален размер на данъка, кметът на Лондон Садик Хан смята, че той не трябва да надхвърля 5% от цената на нощувката в британската столица.

Хан защити идеята с аргумента, че други големи туристически градове използват приходите от подобни такси за подобряване на инфраструктурата и туристическите услуги.

„Наскоро проверявах данните от различни независими източници. Според Resonance Consultancy сме най-добрият град в света. Tripadvisor ни определя като водеща туристическа дестинация в световен мащаб. Time Out ни нарича световна столица на музиката“, каза кметът на Лондон.

По думите му Париж, Рим и Ню Йорк използват допълнителните приходи от туристи за подобряване на услугите и привличане на още посетители. Според проучване дори при туристически данък от 3% Лондон може да генерира над 350 милиона паунда приходи.

Общинският съветник в Лондон Томас Търел постави въпроса дали въвеждането на туристическа такса трябва да бъде съпроводено с връщане на възможността за пазаруване без ДДС за чуждестранните туристи.

Садик Хан определи премахването на тази възможност като грешка и заяви, че ще настоява пред правителството за промяна. По думите му част от туристите съкращават престоя си в Лондон и пътуват до Париж или други европейски градове, където могат да получат 20% отстъпка при покупка на луксозни стоки.

„Така че търговията на дребно губи, но губят и хотелите. Губи и секторът на услугите, свързан с театрите и други подобни дейности“, допълни кметът.

Междувременно Единбург вече въведе 5-процентов данък върху туристическите нощувки. Очаква се той да носи на шотландската столица около 50 милиона паунда годишно.