Центърът на София с ограничения в движението през уикенда

Центърът на София ще бъде с ограничено автомобилно движение през уикенда заради няколко събития, които ще се проведат в различни части на града.

На 19 и 20 септември булевард „Цар Освободител“ отново ще стане пешеходен. Автомобилният трафик ще бъде спрян в участъците между бул. „Васил Левски“ и бул. „Г. С. Раковски“, както и между бул. „Г. С. Раковски“ и площад „Княз Александър I Батенберг“.

Мерките са свързани с програмата на Green Mobility Expo и Европейската седмица на мобилността. От 18 до 20 септември на площад „Св. Александър Невски“ ще се проведе Green Mobility Expo, а на ул. „15 ноември“ ще бъде разположена специална зона, посветена на устойчивата градска мобилност.

На 19 септември посетителите ще могат да се запознаят с различни възможности за придвижване в града – от обществения транспорт и велосипедите до споделената мобилност. Ще бъдат представени и проекти и идеи за по-удобна и устойчива градска среда.

На място ще могат да бъдат разгледани и електробуси на общинските транспортни оператори.

Програмата ще продължи и в неделя, 20 септември, с активности за деца, спортни и културни прояви, туристически обиколки и занимания за цялото семейство. В инициативата ще участва и Visit Sofia, а сред партньорите са Посолството на Кралство Дания, „Център за градска мобилност“ ЕАД, оператори на споделена мобилност и неправителствени организации.

София на колела – ретро трамваи, тролейбуси и автобуси

На 19 септември столицата ще представи както историята, така и съвременния облик на градския транспорт. В програмата са включени ретро превозни средства и модерни електробуси.

„Столичен електротранспорт“ ще отвори врати за посетители в депо „Трамкар“ между 10:00 и 16:00 часа. Гостите ще могат да разгледат отблизо мястото, където се извършва поддръжката на столичните трамваи.

Предвидени са и атракционни пътувания с ретро трамваи, тролейбуси и автобуси. Сред тях са модели „Чавдар“, „Икарус“ и „Мерцедес“.

Ретро трамваите ще се движат по маршрута между площад „Възраждане“ и площад „Журналист“, а ретро тролейбусите ще свързват ж.к. „Лозенец“ със Сточна гара. Ретро автобусите ще пътуват между площад „Орлов мост“ и депо „Трамкар“, където ще се проведе Денят на отворените врати.