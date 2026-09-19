Задържани са трима служители на община Кърджали, сред които и зам.-кмет

Трима служители на община Кърджали, сред които и зам-кмет, са задържани. Това пише БНТ като се позовава на свои източници.

Според информацията става дума за сигнал за оказван натиск върху служител на Общинско предприятие. Тримата са се опитвали принудително, против волята на служителя да упражнят влияние да подаде доброволно документи за освобождаване от длъжност, пишат още от обществената медия.

В хода на проверката са предоставени аудио записи, доказващи горните твърдения.

Материалите по образуваната в ОДМВР А Кърджали преписка са изпратени на компетентната Прокуратура за извършено престъпление по чл.143 от НК