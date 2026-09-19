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Готвят по-високи детски, майчинство и помощи за ученици през следващата година

Готвят по-високи детски, майчинство и помощи за ученици през следващата година

Конкретните размери на увеличенията все още не са определени, тъй като се правят разчети по бюджета за следващата година и продължават разговорите с Министерството на финансите

Правителството обсъжда увеличение на детските надбавки, обезщетението за майчинство през втората година, еднократната помощ при раждане и подкрепата за семейства с ученици. Подготвят се и нови данъчни облекчения за родители. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова пред NOVA.

Конкретните размери на увеличенията все още не са определени, тъй като се правят разчети по бюджета за следващата година и продължават разговорите с Министерството на финансите.

По-висока помощ за ученици

Сред обсъжданите мерки е увеличаване на еднократната помощ за семействата с деца в първи, втори, трети, четвърти и осми клас.

В момента подкрепата е 153 евро, а предложението на социалния министър е сумата да бъде увеличена през следващата година.

Ефремова обясни, че целта е постепенно помощта да обхване и учениците от останалите класове. За настоящата година това не е било възможно заради необходимостта от допълнителни бюджетни разчети.

Предстои увеличение и на детските надбавки

Социалното министерство работи и по повишаване на детските надбавки през следващата година.

Все още няма окончателен размер на увеличението, тъй като параметрите са част от преговорите по бюджета.

Обсъжда се и по-високо обезщетение за майчинство през втората година. Наред с това се предвижда стимулът за майките, които се върнат по-рано на работа, да достигне 75% от обезщетението, заяви Ефремова.

Вдигат и еднократната помощ при раждане

Предвижда се увеличение и на еднократната помощ при раждане на дете, която в момента е 192 евро.

Точният ѝ бъдещ размер също предстои да бъде определен след приключването на бюджетните разчети.

Данъчни облекчения за спорт и извънкласни занимания

Сред новите предложения е въвеждането на данъчни облекчения за родители на деца, които посещават спортни, културни и други извънкласни дейности.

Идеята е чрез данъчния механизъм повече средства да остават на разположение на семействата и да могат да бъдат използвани за заниманията на децата.

По думите на Ефремова помощта вероятно ще се предоставя по максимално облекчена процедура – например чрез доказване, че детето е записано в курс, школа или друга организирана дейност.

Обмисля се мярката да обхване и семейства с деца в предучилищна възраст. Не се предвижда доходен критерий, но доходите на семейството трябва да бъдат декларирани.

Предложенията предстои да преминат през обществено обсъждане, а впоследствие и през парламента.

Какво се предвижда за минималната заплата и пенсиите

Социалният министър не посочи конкретен размер на минималната работна заплата за следващата година.

По думите ѝ окончателното решение ще зависи от макроикономическата рамка и възможностите на бюджета, като целта е размерът ѝ да се доближи максимално до възможното увеличение.

Не се планира промяна на данъчната система, заяви още Ефремова.

Предвижда се обаче увеличение на максималния осигурителен доход, както и на тавана на пенсиите.

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