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Тръмп: Синът ми ще върне парите на руския олигарх, финансирал сватбата му

Тръмп: Синът ми ще върне парите на руския олигарх, финансирал сватбата му
БТА

ProPublica твърди, че само наемът на частния остров, на който се е състояла церемонията, е струвал около 100 000 долара на вечер

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че синът му Доналд Тръмп-младши възнамерява да върне парите, за които се твърди, че са били предоставени от руския олигарх Умар Кремльов за сватбата му през май тази година, предаде Ройтерс.

До информацията се стигна, след като демократи от Конгреса започнаха разследване във връзка с твърденията, че Кремльов е финансирал част от разходите за пищното тържество. Информацията беше публикувана в понеделник от разследващия сайт ProPublica.

Според публикацията президентът на Международната боксова асоциация (IBA) е осигурил стотици хиляди долари за сватбата на Доналд Тръмп-младши и Бетина Андерсън, състояла се на Бахамите.

ProPublica твърди, че само наемът на частния остров, на който се е състояла церемонията, е струвал около 100 000 долара на вечер, а за фойерверките са били платени приблизително 70 000 долара.

Попитан от журналисти за информацията, Тръмп каза, че е разговарял със сина си по въпроса. По думите му Доналд Тръмп-младши е заявил: „Не, връщам му парите, татко“.

„Това беше съвсем скоро. Така че – аз чух, че му ги връща“, добави американският президент.

Тръмп посочи още, че когато първоначално е научил за случая, не е знаел кой е Умар Кремльов.

 
 

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