Шаби Алонсо след тежката загуба: Всичко беше разочароващо

Мениджърът на Челси Шаби Алонсо не скри разочарованието си след поражението с 0:3 при гостуването на Брентфорд в петия кръг на Висшата лига.

„Всичко беше разочароващо, особено резултатът. Трябва да бъдем по-добри. През първите 45 минути бяхме конкурентни, но след почивката нивото ни спадна и допуснахме три гола“, заяви Алонсо.

Испанският специалист посочи попадението след статично положение като ключов момент в двубоя. Според него след втория гол футболистите на Челси са загубили част от своята дисциплина.

„В такива мачове трябва да си много концентриран. Когато допуснеш гол от статично положение, съперникът получава предимство и контрол. След второто попадение стана много по-трудно. Това бяха наши грешки и трябва да ги коригираме“, добави той.

Алонсо подчерта, че подобрение е необходимо както в индивидуален и колективен план, така и при действията с топката.

„Има неща, в които трябва да се справяме по-добре. Това е положението. Сега ще имаме време да работим с част от играчите, но не можем да променим случилото се“, завърши мениджърът на Челси.