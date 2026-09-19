Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Шаби Алонсо след тежката загуба: Всичко беше разочароващо

Шаби Алонсо след тежката загуба: Всичко беше разочароващо
АП/БТА

Мениджърът на Челси призна, че отборът е загубил концентрация и дисциплина срещу Брентфорд

Мениджърът на Челси Шаби Алонсо не скри разочарованието си след поражението с 0:3 при гостуването на Брентфорд в петия кръг на Висшата лига.

„Всичко беше разочароващо, особено резултатът. Трябва да бъдем по-добри. През първите 45 минути бяхме конкурентни, но след почивката нивото ни спадна и допуснахме три гола“, заяви Алонсо.

Испанският специалист посочи попадението след статично положение като ключов момент в двубоя. Според него след втория гол футболистите на Челси са загубили част от своята дисциплина.

„В такива мачове трябва да си много концентриран. Когато допуснеш гол от статично положение, съперникът получава предимство и контрол. След второто попадение стана много по-трудно. Това бяха наши грешки и трябва да ги коригираме“, добави той.

Алонсо подчерта, че подобрение е необходимо както в индивидуален и колективен план, така и при действията с топката.

„Има неща, в които трябва да се справяме по-добре. Това е положението. Сега ще имаме време да работим с част от играчите, но не можем да променим случилото се“, завърши мениджърът на Челси.

Още по темата

Брентфорд разби Челси и се изкачи на третото място

Брентфорд разби Челси и се изкачи на третото място

Ливърпул срещу Челси е големият сблъсък в осминафиналите за Карабао Къп

Ливърпул срещу Челси е големият сблъсък в осминафиналите за Карабао Къп

Край на ерата "Боели" в Челси: Clearlake Capital вече е едноличен собственик

Край на ерата "Боели" в Челси: Clearlake Capital вече е едноличен собственик

Ливърпул се препъна срещу Фулъм, Хъл остана непобеден след 2:2 с Челси

Ливърпул се препъна срещу Фулъм, Хъл остана непобеден след 2:2 с Челси

Почетино поиска титлата на Челси от 2017 г. да бъде присъдена на Тотнъм

Почетино поиска титлата на Челси от 2017 г. да бъде присъдена на Тотнъм

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Барселона обяви рекордни приходи от 1 милиард евро

Барселона обяви рекордни приходи от 1 милиард евро

Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

Водещи

Кирил Вълчев: Най-голямата отговорност на президентската институция е търсенето на съгласие

Кирил Вълчев: Най-голямата отговорност на президентската институция е търсенето на съгласие

Барселона обяви рекордни приходи от 1 милиард евро

Барселона обяви рекордни приходи от 1 милиард евро

  • Преди 13 минути
Протест в Хърватия срещу изгарянето на отпадъци в циментов завод

Протест в Хърватия срещу изгарянето на отпадъци в циментов завод

  • Преди 21 минути
Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

  • Преди 22 минути
Отново има задръствания в Кресненското дефиле

Отново има задръствания в Кресненското дефиле

Саудитска Арабия под тревога: експлозии край главното летище, полети бяха отменени

Саудитска Арабия под тревога: експлозии край главното летище, полети бяха отменени

  • Преди 27 минути
Николай Найденов: Има индикации, че при Сарафов се е случвало прегрупиране във връзка с избора за нов ВСС

Николай Найденов: Има индикации, че при Сарафов се е случвало прегрупиране във връзка с избора за нов ВСС

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

  • Преди 32 минути
Рекорден удар на Луната: учени откриха кратер, голям колкото две футболни игрища

Рекорден удар на Луната: учени откриха кратер, голям колкото две футболни игрища

  • Преди 51 минути
Четвъртата основна писта на летище „Истанбул“ бе въведена в експлоатация

Четвъртата основна писта на летище „Истанбул“ бе въведена в експлоатация

  • Преди 52 минути
Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

  • Преди 1 час
Нови две земетресения разтърсиха Гърция

Нови две земетресения разтърсиха Гърция

  • Преди 1 час
Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

  • Преди 1 час
Лавров и Рубио подготвят среща в Ню Йорк

Лавров и Рубио подготвят среща в Ню Йорк

  • Преди 1 час
Дунав Русе изпусна Ботев Враца при завръщането на Георги Чиликов

Дунав Русе изпусна Ботев Враца при завръщането на Георги Чиликов