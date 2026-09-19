Димитър Кузманов тренира с Новак Джокович в Атина

Димитър Кузманов проведе съвместна тренировка с един от най-успешните тенисисти в историята - Новак Джокович. Двамата се подготвяха заедно в гръцката столица Атина.

Заниманието се състоя в комплекса One&Only Aesthesis. За българския тенисист тренировката беше отлична възможност да премери сили с Джокович и да натрупа ценен опит в компанията на един от най-големите шампиони в спорта.

Сръбската звезда се подготвя за турнира в Пекин, който ще се проведе от 30 септември до 6 октомври. Джокович ще се опита да се върне на победния път след разочароващото си представяне на Откритото първенство на САЩ.

Той отпадна още в първия кръг на турнира в Ню Йорк, след като претърпя петсетова загуба от Мариано Навоне.

Тренировката с Кузманов е част от подготовката на Джокович за завръщането му на корта. Българинът от своя страна получи възможност да проведе пълноценно занимание срещу съперник от най-висока световна класа.