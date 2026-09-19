Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Димитър Кузманов тренира с Новак Джокович в Атина

Димитър Кузманов тренира с Новак Джокович в Атина
Снимка: Инстаграм-страницата на Димитър Кузманов

Българският тенисист помогна на сръбската звезда в подготовката за турнира в Пекин

Димитър Кузманов проведе съвместна тренировка с един от най-успешните тенисисти в историята - Новак Джокович. Двамата се подготвяха заедно в гръцката столица Атина.

Заниманието се състоя в комплекса One&Only Aesthesis. За българския тенисист тренировката беше отлична възможност да премери сили с Джокович и да натрупа ценен опит в компанията на един от най-големите шампиони в спорта.

Сръбската звезда се подготвя за турнира в Пекин, който ще се проведе от 30 септември до 6 октомври. Джокович ще се опита да се върне на победния път след разочароващото си представяне на Откритото първенство на САЩ.

Той отпадна още в първия кръг на турнира в Ню Йорк, след като претърпя петсетова загуба от Мариано Навоне.

Тренировката с Кузманов е част от подготовката на Джокович за завръщането му на корта. Българинът от своя страна получи възможност да проведе пълноценно занимание срещу съперник от най-висока световна класа.

Още по темата

Димитър Кузманов се класира в следващия кръг в Порто

Димитър Кузманов се класира в следващия кръг в Порто

Новак Джокович се завръща в Пекин след 11-годишно отсъствие

Новак Джокович се завръща в Пекин след 11-годишно отсъствие

От будуване пред телевизора до победа над идола: Навоне сбъдна мечтата си срещу Джокович

От будуване пред телевизора до победа над идола: Навоне сбъдна мечтата си срещу Джокович

Исторически срив: Джокович изхвърча от топ 10 за първи път от 2018 г.

Исторически срив: Джокович изхвърча от топ 10 за първи път от 2018 г.

Шок на US Open: Джокович отпадна още в първия кръг

Шок на US Open: Джокович отпадна още в първия кръг

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Барселона обяви рекордни приходи от 1 милиард евро

Барселона обяви рекордни приходи от 1 милиард евро

Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

Водещи

Барселона обяви рекордни приходи от 1 милиард евро

Барселона обяви рекордни приходи от 1 милиард евро

  • Преди 10 минути
Протест в Хърватия срещу изгарянето на отпадъци в циментов завод

Протест в Хърватия срещу изгарянето на отпадъци в циментов завод

  • Преди 17 минути
Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

  • Преди 18 минути
Отново има задръствания в Кресненското дефиле

Отново има задръствания в Кресненското дефиле

Саудитска Арабия под тревога: експлозии край главното летище, полети бяха отменени

Саудитска Арабия под тревога: експлозии край главното летище, полети бяха отменени

  • Преди 24 минути
Николай Найденов: Има индикации, че при Сарафов се е случвало прегрупиране във връзка с избора за нов ВСС

Николай Найденов: Има индикации, че при Сарафов се е случвало прегрупиране във връзка с избора за нов ВСС

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

  • Преди 29 минути
Рекорден удар на Луната: учени откриха кратер, голям колкото две футболни игрища

Рекорден удар на Луната: учени откриха кратер, голям колкото две футболни игрища

  • Преди 47 минути
Четвъртата основна писта на летище „Истанбул“ бе въведена в експлоатация

Четвъртата основна писта на летище „Истанбул“ бе въведена в експлоатация

  • Преди 48 минути
Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

  • Преди 60 минути
Нови две земетресения разтърсиха Гърция

Нови две земетресения разтърсиха Гърция

  • Преди 1 час
Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

  • Преди 1 час
Лавров и Рубио подготвят среща в Ню Йорк

Лавров и Рубио подготвят среща в Ню Йорк

  • Преди 1 час
Дунав Русе изпусна Ботев Враца при завръщането на Георги Чиликов

Дунав Русе изпусна Ботев Враца при завръщането на Георги Чиликов

Жена е починала, а мъж е в болница след побой от техен роднина в Разложко

Жена е починала, а мъж е в болница след побой от техен роднина в Разложко