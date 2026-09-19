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Хакерска атака засегна онлайн гласуването в Москва по време на парламентарните избори

Хакерска атака засегна онлайн гласуването в Москва по време на парламентарните избори
АР/БТА

Руските власти заявиха, че атаките продължават, но са били успешно отблъснати

Системата за онлайн гласуване в Москва е била подложена на масирана кибератака по време на парламентарните избори в Русия, съобщи Ройтерс.

Председателят на Централната избирателна комисия Ела Памфилова заяви, че атаките продължават, но всички са били успешно отблъснати. По думите ѝ ситуацията остава под контрол, съобщи Интерфакс.

Руснаците гласуват от петък в тридневни парламентарни избори, като сред тях е и президентът Владимир Путин, който упражни правото си на глас онлайн.

В петък Путин обвини Украйна, че се опитва да се намеси в изборния процес в Русия и заяви, че Киев умишлено възпрепятства преговорите за прекратяване на войната. Той не представи доказателства в подкрепа на твърдението си.

Руският президент заяви още, че Москва ще продължи да разчита на ядрената си триада като основа на отбранителната си стратегия и ще развива противоракетната си отбрана.

Путин отправи критики и към украинското ръководство заради непровеждането на президентски избори. Володимир Зеленски и други украински представители обясняват, че избори не могат да се проведат, докато в страната е в сила военно положение, въведено след руската инвазия през февруари 2022 г.

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