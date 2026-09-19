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САЩ одобриха потенциална продажба на ПВО оборудване за Украйна за 2,68 млрд. долара

САЩ одобриха потенциална продажба на ПВО оборудване за Украйна за 2,68 млрд. долара

Одобрението идва на фона на засилени руски атаки

САЩ одобриха потенциална продажба на оръжия и оборудване за противовъздушната отбрана на Украйна на стойност 2,68 млрд. долара, съобщава The Times of Israel.

В уведомление до Конгреса Държавният департамент посочва, че е одобрил евентуална сделка за модернизиране на украинската противовъздушна отбрана и доставка на свързано оборудване и услуги.

Украйна е поискала различни видове ракети и пускови установки, радари за откриване и противодействие на дронове, както и друго оборудване. Сделката все още подлежи на разглеждане от Конгреса.

Според американското външно министерство, ако бъде финализирана, покупката ще бъде финансирана чрез комбинация от европейски средства и американско военно финансиране, отпуснато по време на предишната администрация. Очакваната стойност на сделката е 2,68 млрд. долара.

Одобрението идва на фона на засилени руски атаки срещу Украйна и недостига на боеприпаси за украинската противовъздушна отбрана.

Междувременно руското Министерство на отбраната съобщи, че руските сили са нанесли удари по украински товарен кораб в Черно море и по танкер в украинско пристанище. Информацията, разпространена от Интерфакс, не е потвърдена независимо.

Полската армия съобщи отделно, че е прекратила превантивните въздушни операции, предприети заради руските удари в Украйна. Полските сили са привели в повишена готовност системите за противовъздушна отбрана и радарното наблюдение, но по данни на армията въздушното пространство на Полша не е било нарушено.

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