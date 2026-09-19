САЩ одобриха потенциална продажба на ПВО оборудване за Украйна за 2,68 млрд. долара

САЩ одобриха потенциална продажба на оръжия и оборудване за противовъздушната отбрана на Украйна на стойност 2,68 млрд. долара, съобщава The Times of Israel.

В уведомление до Конгреса Държавният департамент посочва, че е одобрил евентуална сделка за модернизиране на украинската противовъздушна отбрана и доставка на свързано оборудване и услуги.

Украйна е поискала различни видове ракети и пускови установки, радари за откриване и противодействие на дронове, както и друго оборудване. Сделката все още подлежи на разглеждане от Конгреса.

Според американското външно министерство, ако бъде финализирана, покупката ще бъде финансирана чрез комбинация от европейски средства и американско военно финансиране, отпуснато по време на предишната администрация. Очакваната стойност на сделката е 2,68 млрд. долара.

Одобрението идва на фона на засилени руски атаки срещу Украйна и недостига на боеприпаси за украинската противовъздушна отбрана.

Междувременно руското Министерство на отбраната съобщи, че руските сили са нанесли удари по украински товарен кораб в Черно море и по танкер в украинско пристанище. Информацията, разпространена от Интерфакс, не е потвърдена независимо.

Полската армия съобщи отделно, че е прекратила превантивните въздушни операции, предприети заради руските удари в Украйна. Полските сили са привели в повишена готовност системите за противовъздушна отбрана и радарното наблюдение, но по данни на армията въздушното пространство на Полша не е било нарушено.