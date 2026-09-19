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Само за 24 часа: Три жертви на катастрофи у нас

Само за 24 часа: Три жертви на катастрофи у нас

Ранените са близо 30

Трима души са загинали, а 28 са ранени при 22 тежки пътни катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщават от МВР на сайта на министерството.

От началото на месеца загиналите са 21, а пострадалите – 506. От началото на годината в катастрофи живота си са изгубили 334-ма души, а са ранени 6083-ма.

При сравнение с реалните данни за загиналите (310) през същия период на 2025 г. се отчитат 24-ма повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 година.

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