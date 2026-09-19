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Земеделският министър: Не би трябвало да има сериозно поскъпване на хляба

Земеделският министър: Не би трябвало да има сериозно поскъпване на хляба

Търсят начин да намалят транспортните разходи

Не би трябвало да има сериозно повишение на цената на хляба, въпреки поскъпването на пшеницата и горивата. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.

Думите му идват на фона на предупреждения от производители, че по-високите цени на пшеницата и рекордните нива на дизела могат да доведат до поскъпване на хляба през есента.

Засега конкретни прогнози за размера на евентуалното увеличение няма, тъй като секторът следи движението на пазарните котировки. Производители обаче допускат постепенно повишение от около 10 евроцента за хляб с тегло между 600 и 650 грама.

180 млн. евро подкрепа за земеделските производители

Абровски посочи, че правителството е отделило 180 млн. евро за подкрепа на земеделските производители заради увеличените разходи.

Средствата трябва да компенсират разликата в цената на газьола между 2025 и 2026 г., както и увеличението при торовете.

„Това е нещо изключително успешно, което беше направено“, коментира министърът.

По думите му трябва да се прави разграничение между производството на пшеница като основна суровина за хляба и самото хлебопроизводство.

Според Абровски Министерството на земеделието е предприело необходимите мерки по отношение на производителите на пшеница.

Търсят начин да намалят транспортните разходи

В следващите дни предстоят и разговори с министъра на транспорта за възможности за допълнително намаляване на транспортните разходи чрез използването на железопътната инфраструктура.

Абровски подчерта, че крайната себестойност на хляба не зависи единствено от цената на пшеницата.

„Производството на хляб се влияе много повече от цената на тока и цената на труда“, заяви земеделският министър.

По думите му именно тези разходи, наред с транспорта, ще бъдат сред основните фактори за движението на цените през следващите месеци.

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