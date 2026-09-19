Славия с остър протест срещу съдийството след загубата от ЦСКА 1948

Ръководството на Славия разпространи остра позиция срещу съдийството след домакинската загуба с 1:2 от ЦСКА 1948 в двубой от десетия кръг на Първа лига.

Недоволството на „белите“ е насочено основно към решението на главния съдия Радослав Гидженов да отсъди дузпа за гостите, от която падна победният гол.

От Славия определиха наказателния удар като неправилно отсъден и разкритикуваха рефера, че се е доверил на колегите си от VAR, без лично да прегледа ситуацията на крайтеренния монитор.

„Грешното решение за дузпа в полза на противника, реализирана за победен гол, беше очевидно и за публиката на стадион „Александър Шаламанов“, и за телевизионните зрители“, заявиха от клуба.

„Белите“ посочиха, че спорната ситуация е била разгледана от VAR арбитрите Кристиян Колев и Антонио Антов. Според столичния клуб именно тяхната намеса е довела до решението, което е повлияло на крайния резултат.

От Славия твърдят, че са загубили осем точки след намеси на VAR в четири от първите си десет мача през сезона. Клубът заяви, че вече няма доверие в безпристрастността на съдийството и в начина, по който системата се прилага в България.

В позицията се отправя призив към отговорните фактори в БФС да обърнат внимание на увеличаващото се недоволство сред клубовете.

„Ние протестираме, защото сме против резултатите да се решават и още по-лошо - да се предрешават от рефери, в който и да е офис или бус“, написаха от Славия.

Клубът завърши позицията си с твърдението, че VAR в българския футбол се е превърнал от средство за обективност в субективен фактор, зависещ от конкретната ситуация и участващите отбори.