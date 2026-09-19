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Автобус се вряза в коли и магазин в Белград, петима са ранени

Автобус се вряза в коли и магазин в Белград, петима са ранени

Инцидентът е станал около 4:30 часа

Петима души са леко ранени при катастрофа с автобус в центъра на Белград тази сутрин, съобщи сръбската обществена телевизия RTS.

Инцидентът е станал около 4:30 часа, когато автобус е излязъл от пътя и се е ударил в два автомобила и магазин.

Пострадалите са били пътници в един от автомобилите. Сред тях са 54-годишен мъж и четири млади жени на около 20 години.

Екипи на Спешна помощ са пристигнали на място минути след инцидента. Петте жертви са били прегледани и откарани в Спешния център с леки наранявания.

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