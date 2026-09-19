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Русия съобщи за удари по украински кораб и танкер

Русия съобщи за удари по украински кораб и танкер
АР/БТА

Москва твърди, че при ударите са засегнати плавателни съдове в Черно море и украинско пристанище

Руските сили са ударили украински товарен кораб и танкер при атаки в Украйна, съобщи руската агенция Интерфакс, позовавайки се на Министерството на отбраната в Москва, предаде Ройтерс.

Според информацията товарният кораб се е намирал в Черно море, а танкерът – в едно от украинските пристанища.

Твърденията не са потвърдени от независим източник.

Междувременно полската армия съобщи в социалната мрежа „Екс“, че е предприела превантивни мерки за защита на въздушното пространство на страната във връзка с руските удари по Украйна.

В готовност са приведени наземните системи за противовъздушна отбрана, както и радарните средства за наблюдение.

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