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Милотинова за "Евровизия": Това е шанс България да стане бранд

Милотинова за "Евровизия": Това е шанс България да стане бранд

Българската концепция за „Евровизия 2027“ е одобрена, подготовката за конкурса в Бургас напредва

Концепцията, с която България ще бъде домакин на „Евровизия 2027“ в Бургас, е получила одобрение от референтната група на конкурса. Утвърден е и ключовият екип, който ще работи по организацията на мащабното събитие. Това съобщи генералният директор на БНТ Милена Милотинова в ефира на БНТ.

По думите ѝ концепцията е била представена в началото на седмицата и е приета с аплодисменти.

„Общата ни концепция, която носи духа на България, беше представена на референтната група и беше утвърдена“, заяви Милотинова.

В екипа, който ще отговаря за реализацията на конкурса, ще участват както български, така и международни специалисти. Част от тях вече имат опит в организацията на „Евровизия“.

Предстои да бъде разработен и проектът за сцената.

„Евровизия“ на море в Бургас

Милотинова определи домакинството като безпрецедентна възможност България да представи пред света своите култура, природа, таланти и гостоприемство.

„Предстои нещо много вдъхновяващо май месец догодина – „Евровизия“ на море в Бургас“, каза тя.

По думите ѝ България досега не е организирала събитие от подобен мащаб. Милотинова посочи, че конкурсът през 2026 г. е достигнал до 131 млн. зрители по света, а през 2027 г. аудиторията може да бъде още по-голяма.

Окончателният брой на държавите, които ще участват в конкурса, се очаква да стане ясен след около месец.

„Огромна възможност България да стане бранд“

Според генералния директор на БНТ домакинството може да има дългосрочен ефект върху международния образ на страната.

„Това е огромна възможност името България да стане бранд“, заяви Милотинова.

Тя посочи, че чрез конкурса страната може да покаже не само своите музикални таланти, но и природните си забележителности, историческото наследство и развитието на иновативния бизнес.

„Ефектът, който можем да постигнем, е да обърнем мнението на тези, които не познават България. Когато отидем в някоя далечна страна, да не ни питат вече: „Къде беше България?“, каза още тя.

Според Милотинова резултатите от подобно международно събитие няма да се ограничат само до периода на провеждането му, а могат да се усещат години след края на конкурса.

И други български градове ще бъдат включени

БНТ планира в събитията около „Евровизия 2027“ да бъдат включени и градовете, които участваха в надпреварата за домакинство.

„Те показаха страхотен хъс и много голямо желание да се включат. Ще мислим програми и за тях“, обясни Милотинова.

По думите ѝ подготовката вече върви с интензивни темпове.

„Екипите работят почти денонощно, в трескава подготовка сме. Смятам, че България има потенциала да направи това голямо събитие“, заяви генералният директор на БНТ.

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