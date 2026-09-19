София се връща 1700 години назад: Гладиатори, римски легионери и антични битки в центъра на града

Антични битки, гладиаторски игри, римска мода, древна кухня и възстановки на живота през Късната Античност ще превърнат София в сцена от преди 1700 години. На 19 септември Археологическият парк „Западна порта на Сердика“ ще бъде домакин на шестото издание на античния фестивал „Сердика е моят Рим“.

Тази година събитието за първи път е част от предварителната програма, посветена на Европейската нощ на учените. Фестивалът отново се включва и в събитията по повод Деня на София.

Посетителите ще могат да се запознаят с бита, културата, военното дело и обичаите на римляните и варварските племена, населявали земите на днешна България през Късната Античност.

От гладиаторски игри до битката за Сердика

Програмата започва в 11:00 часа с представяне на античната мода. Половин час по-късно публиката ще види гладиаторски игри и ще научи повече за живота и смъртта на арената.

В 12:00 часа ще бъде представено римското право с възстановка „Пред съда на Сердика“, а в 12:30 часа идва ред на армията на Късната Античност.

Един от акцентите започва в 13:00 часа – „Битката за Сердика“, която ще противопостави Рим на варварските племена.

Следва възстановка, посветена на мисията на Приск Панийски в двора на Атила.

Храна, медовина и оръжия от Античността

Фестивалът ще покаже и какво е имало на трапезата на древните жители на тези земи. От 14:00 часа посетителите ще могат да се потопят във вкусовете на Античността, а половин час по-късно ще научат повече за медовината и нейното място през вековете.

От 15:00 часа ще бъдат представени оръжия за близък и далечен бой, използвани през Късната Античност.

Програмата продължава с демонстрация, посветена на живота на готите отвъд границите на Римската империя, както и с възстановка на робски пазар, която ще представи една от най-мрачните страни на античния свят.

Как римляните са играли футбол и са се женили

В 16:30 часа посетителите ще могат да се запознаят с харпастум – древна римска игра с топка, определяна като един от предшествениците на съвременния футбол.

Следва представяне на любовта, брака и сватбените обичаи в Древен Рим.

Финалната част на фестивала ще бъде посветена на музиката и театъра. В 17:30 часа започва концерт на KsANa & CIRCUS MAXIMVS BAND, а от 19:00 часа Античен театър „Огнян Радев“ ще представи „Федон“ по Платон.

Шестото издание на „Сердика е моят Рим“ ще се проведе на 19 септември в Археологически парк „Западна порта на Сердика“ в София.