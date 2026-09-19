Новини
Търси
Подкаст
Лайфстайл

София се връща 1700 години назад: Гладиатори, римски легионери и антични битки в центъра на града

София се връща 1700 години назад: Гладиатори, римски легионери и антични битки в центъра на града
ТАРАЛЕЖ

Фестивалът отново се включва и в събитията по повод Деня на София

Антични битки, гладиаторски игри, римска мода, древна кухня и възстановки на живота през Късната Античност ще превърнат София в сцена от преди 1700 години. На 19 септември Археологическият парк „Западна порта на Сердика“ ще бъде домакин на шестото издание на античния фестивал „Сердика е моят Рим“.

Тази година събитието за първи път е част от предварителната програма, посветена на Европейската нощ на учените. Фестивалът отново се включва и в събитията по повод Деня на София.

Посетителите ще могат да се запознаят с бита, културата, военното дело и обичаите на римляните и варварските племена, населявали земите на днешна България през Късната Античност.

От гладиаторски игри до битката за Сердика

Програмата започва в 11:00 часа с представяне на античната мода. Половин час по-късно публиката ще види гладиаторски игри и ще научи повече за живота и смъртта на арената.

В 12:00 часа ще бъде представено римското право с възстановка „Пред съда на Сердика“, а в 12:30 часа идва ред на армията на Късната Античност.

Един от акцентите започва в 13:00 часа – „Битката за Сердика“, която ще противопостави Рим на варварските племена.

Следва възстановка, посветена на мисията на Приск Панийски в двора на Атила.

Храна, медовина и оръжия от Античността

Фестивалът ще покаже и какво е имало на трапезата на древните жители на тези земи. От 14:00 часа посетителите ще могат да се потопят във вкусовете на Античността, а половин час по-късно ще научат повече за медовината и нейното място през вековете.

От 15:00 часа ще бъдат представени оръжия за близък и далечен бой, използвани през Късната Античност.

Програмата продължава с демонстрация, посветена на живота на готите отвъд границите на Римската империя, както и с възстановка на робски пазар, която ще представи една от най-мрачните страни на античния свят.

Как римляните са играли футбол и са се женили

В 16:30 часа посетителите ще могат да се запознаят с харпастум – древна римска игра с топка, определяна като един от предшествениците на съвременния футбол.

Следва представяне на любовта, брака и сватбените обичаи в Древен Рим.

Финалната част на фестивала ще бъде посветена на музиката и театъра. В 17:30 часа започва концерт на KsANa & CIRCUS MAXIMVS BAND, а от 19:00 часа Античен театър „Огнян Радев“ ще представи „Федон“ по Платон.

Шестото издание на „Сердика е моят Рим“ ще се проведе на 19 септември в Археологически парк „Западна порта на Сердика“ в София.

Още по темата

Жалби до КЗК бавят подписването на договор за чистене на районите "Илинден", "Надежда" и "Сердика"

Жалби до КЗК бавят подписването на договор за чистене на районите "Илинден", "Надежда" и "Сердика"

Ескалаторите на метростанция "Сердика" не работят от седмици

Ескалаторите на метростанция "Сердика" не работят от седмици

„КвАРТал фестивал“ променя част от организацията на движението в София

„КвАРТал фестивал“ променя част от организацията на движението в София

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Лайфстайл

150 сладкари от страната представят различни варианти на торта "Гараш" в Русе

150 сладкари от страната представят различни варианти на торта "Гараш" в Русе

Гости от цялата страна и от чужбина пристигнаха за „Балонената фиеста“ в Белоградчишко

Гости от цялата страна и от чужбина пристигнаха за „Балонената фиеста“ в Белоградчишко

След 10 години: „Под прикритие“ се завръща с нов сезон на 10 октомври

След 10 години: „Под прикритие“ се завръща с нов сезон на 10 октомври

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който дисциплината трябва да подреди хаоса, без да отнема почивката

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който дисциплината трябва да подреди хаоса, без да отнема почивката

Забравеният лабиринт на Санторини: Островът, който надхитри пиратите от Егейско море

Забравеният лабиринт на Санторини: Островът, който надхитри пиратите от Егейско море

Водещи

Протест в Хърватия срещу изгарянето на отпадъци в циментов завод

Протест в Хърватия срещу изгарянето на отпадъци в циментов завод

  • Преди 5 минути
Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

  • Преди 6 минути
Отново има задръствания в Кресненското дефиле

Отново има задръствания в Кресненското дефиле

Саудитска Арабия под тревога: експлозии край главното летище, полети бяха отменени

Саудитска Арабия под тревога: експлозии край главното летище, полети бяха отменени

  • Преди 12 минути
Николай Найденов: Има индикации, че при Сарафов се е случвало прегрупиране във връзка с избора за нов ВСС

Николай Найденов: Има индикации, че при Сарафов се е случвало прегрупиране във връзка с избора за нов ВСС

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

  • Преди 17 минути
Рекорден удар на Луната: учени откриха кратер, голям колкото две футболни игрища

Рекорден удар на Луната: учени откриха кратер, голям колкото две футболни игрища

  • Преди 35 минути
Четвъртата основна писта на летище „Истанбул“ бе въведена в експлоатация

Четвъртата основна писта на летище „Истанбул“ бе въведена в експлоатация

  • Преди 36 минути
Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

  • Преди 48 минути
Нови две земетресения разтърсиха Гърция

Нови две земетресения разтърсиха Гърция

  • Преди 49 минути
Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

  • Преди 59 минути
Лавров и Рубио подготвят среща в Ню Йорк

Лавров и Рубио подготвят среща в Ню Йорк

  • Преди 60 минути
Дунав Русе изпусна Ботев Враца при завръщането на Георги Чиликов

Дунав Русе изпусна Ботев Враца при завръщането на Георги Чиликов

Жена е починала, а мъж е в болница след побой от техен роднина в Разложко

Жена е починала, а мъж е в болница след побой от техен роднина в Разложко

УЕФА и КОНКАКАФ поискаха ФИФА да разпредели над 2 милиарда долара

УЕФА и КОНКАКАФ поискаха ФИФА да разпредели над 2 милиарда долара

  • Преди 1 час