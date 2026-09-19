НАП с масирани проверки на казина и игрални зали, глобите надхвърлят 630 000 евро

Националната агенция за приходите извършва засилени проверки в казина и игрални зали в цялата страна. До момента наложените санкции са за повече от 630 000 евро, като сред установените нарушения са допускане на уязвими лица до хазартни обекти и проблеми при воденето на отчетността.

В регистъра на НАП вече са вписани над 45 000 души със зависимост от хазарт, които нямат право да бъдат допускани в казина и игрални зали. Проверките са установили 19 обекта в страната, в които забраната не е била спазена.

При една от последните акции инспектори на приходната агенция са проверили игрална зала в Пловдив след сигнал, че в нея се допускат хора, включени в регистъра на уязвимите лица.

За да проверят сигнала, служители на НАП са били служебно вписани в регистъра и са направили опит да влязат в залата.

„Не се потвърди сигналът, нашите служители не бяха допуснати“, обясни Адриан Василев, началник на сектор в Главна дирекция „Фискален контрол“ на НАП.

При проверката в обекта обаче са открити други нарушения, свързани с отчетността.

В софийска игрална зала открили нарушения четири пъти поред

От НАП съобщават и за случай в София, при който инспекторите четири последователни пъти са установили, че една и съща игрална зала допуска уязвими лица.

„Имаме издадени три броя наказателни постановления, като към момента същите се обжалват“, заяви Василев.

Проверките на приходната агенция в хазартните обекти в страната продължават.