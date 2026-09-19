София се превръща в детска столица: пожарни коли, гладиатори, научни експерименти и светлини днес

Как се раждат звездите, какво има в една пожарна кола, с какви щитове са се защитавали римските войници и коя древна игра се смята за предшественик на футбола? Отговорите на тези въпроси децата могат да открият днес не в учебник, а чрез истински преживявания на няколко места в София.

Програмата на 19 септември е особено подходяща за семейства с деца около петгодишна възраст, защото съчетава движение, наука, история, творчество и забавление.

Истинска пожарна кола гостува в „Музейко“

Една от най-вълнуващите срещи за малчуганите днес ще бъде с пожарникари и истински пожарен автомобил. Между 11:00 и 13:00 часа на паркинга на „Музейко“ децата ще могат да разгледат противопожарната техника, да научат как е оборудвана една пожарна кола и каква подготовка е необходима, за да бъде овладян пожар.

Програмата продължава с игри, които развиват логическото мислене, моториката и въображението. През целия ден децата над две години могат да участват в занимания с цветове, форми и конструкции.

В 11:00 и 15:00 часа започва демонстрацията „Мъглявина“. Малките посетители ще научат къде се раждат звездите и ще създадат собствена цветна мъглявина с вода, бои и различни материали.

От 16:00 часа науката ще се срещне с приказките в специалната програма „Приказки с Музейко“. За по-големите деца са предвидени експерименти с магнити, занимания с анимация и конструктори и космически разходки в планетариума.

„Музейко“ работи от 10:00 до 18:00 часа и разполага с кафе-ресторант, паркинг и пространства за почивка.

Древен Рим оживява в центъра на София

Гладиатори, римски войници, древни занаяти и битки ще върнат посетителите векове назад по време на фестивала „Сердика е моят Рим“. Събитието се провежда в Археологическия парк „Западна порта на Сердика“ на ул. „Княз Борис I“ №146.

Фестивалът започва в 11:00 часа с представяне на античната мода. В 11:30 часа са гладиаторските игри, а след тях публиката ще види римски съдебен процес, демонстрации на армията от Късната античност и възстановката „Битката за Сердика“.

Между 11:00 и 18:00 часа ще бъде отворена алея на античните професии и занаяти с работилници за деца и възрастни. Именно тази част е най-подходяща за петгодишните, защото те могат отблизо да разгледат облеклата, щитовете и предметите от древността и да се включат в практически занимания.

В 14:00 часа посетителите ще научат повече за храната в Античността, а в 15:00 часа ще бъдат представени оръжията за близък и далечен бой.

В 16:30 часа идва ред на харпастума – древна римска игра, смятана за предшественик на съвременния футбол. Концертната програма започва в 17:30 часа, а от 19:00 часа ще бъде представен спектакълът „Федон“ по Платон.

За семейства с петгодишни деца най-удобният интервал е между 14:00 и 17:30 часа, когато акцентът пада върху занаятите, храната и древните спортове. Родителите на по-чувствителни деца трябва да имат предвид, че гладиаторските игри и бойните възстановки могат да бъдат шумни.

Катерене, препятствия и миниголф в Борисовата градина

Семействата, които предпочитат повече движение, могат да посетят приключенския парк „Коколандия“. Той предлага въжени маршрути, мрежи за катерене и скачане, различни препятствия и миниголф.

За петгодишните са предназначени по-леките маршрути, но достъпът до конкретните съоръжения зависи и от ръста на детето. Паркът работи от 10:00 до 20:00 часа и позволява активният ден да бъде съчетан с разходка и почивка сред зеленината на Борисовата градина.

Светлинен финал на Ларгото

След залез семействата могат да завършат деня на Ларгото, където продължава фестивалът на светлините LUNAR. Пространството около антична Сердика се превръща в сцена за светлинно изкуство и визуални спектакли.

За малките деца това е впечатляващ и различен начин да видят центъра на София. Най-подходящо е посещението да бъде скоро след стъмване, преди пространството да стане прекалено оживено.

Най-балансираният семеен план за днес е среща с пожарникарите и научните приключения в „Музейко“ преди обяд, почивка за хапване, следобед сред римските войници и древните занаяти, а вечерта – кратка разходка сред светлините на LUNAR.