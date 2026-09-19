Левски ще поиска разрешение от УЕФА за намаляване на билетите в Лига Европа

Ръководството на Левски обмисля да намали цените на единичните билети за оставащите домакински мачове на отбора в основната фаза на Лига Европа, съобщава „Мач Телеграф“.

Темата предизвика сериозни дискусии сред привържениците. Около 9000 души са закупили пакетни билети за срещите със Залцбург, Ягелония, Лилестрьом и Милан, а първото европейско домакинство беше посетено от приблизително 23 000 зрители.

След поражението с 0:1 от Залцбург изпълнителният директор Даниел Боримиров призна, че клубът е допуснал грешка при определянето на цените. Той заяви, че Левски ще потърси начин да компенсира своите привърженици.

Впоследствие „сините“ публикуваха позиция, в която благодариха на феновете за подкрепата и обявиха, че окончателното решение ще бъде взето през следващата седмица.

Според информацията ръководните фактори в клуба вече са обсъдили възможните действия и са постигнали съгласие цените за следващите три международни мача да бъдат намалени. За осъществяването на тази промяна обаче е необходимо разрешение от УЕФА.

Левски вече е заявил пред европейската футболна централа цените за всички свои домакинства в турнира и не може да ги промени едностранно. Ако УЕФА даде съгласие, се очаква пропуските да поевтинеят чувствително, като по-високи цени вероятно ще бъдат запазени единствено за двубоя с Милан през януари.

След това клубът ще трябва да определи и начина, по който да компенсира привържениците, закупили пакетни билети при първоначално обявените условия.