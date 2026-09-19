Почина една от най-големите легенди на Интер и италианския футбол

Италианският футбол се прости с още една легенда, след като на 83-годишна възраст почина Сандро Мацола. Той е сред най-разпознаваемите имена в историята на Интер и оставя след себе си кариера, белязана от трофеи и големи мачове.

Почина легендата на Милан Франко Барези

Играе 17 сезона за „нерадзурите" (от 1960 до 1977 г.) и не е бил в други отбори. Под ръководството на Еленио Ерера той става част от прочутия тим, останал в историята като „Гранде Интер“.

Мацола печели четири титли на Серия А, два пъти Купата на европейските шампиони и два пъти Междуконтиненталната купа. С националния отбор на Италия става европейски шампион през 1968 г. и печели сребро на световното първенство през 1970 г. За „адрузите" има 70 мача с 22 гола.

„Сбогом, Сандро, вечна наша икона", написаха от Интер в памет на легендата си.

Преди по-малко от два месеца италианският футбол изпрати и друга икона - легендата на Милан Франко Барези.