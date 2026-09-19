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Хуманоиден робот заби ритник на оператора си по време на демонстрация в Китай

Хуманоиден робот заби ритник на оператора си по време на демонстрация в Китай

Сцената веднага предизвика множество шеги в социалните мрежи

Хуманоиден робот ритна оператора си по време на публична демонстрация в Китай, след като той застана твърде близо до машината. Видеото от инцидента беше разпространено от Fox News и бързо се превърна в хит в социалните мрежи.

На кадрите се вижда как операторът стои пред робота и го управлява с дистанционно. Машината изпълнява поредица от бързи движения, наподобяващи упражнения или бойни техники.

В един момент роботът рязко изпъва крака си напред и удря ръцете на оператора. Дистанционното пада на земята, а мъжът отстъпва назад. Роботът обаче продължава да изпълнява заложената програма, сякаш нищо не се е случило.

Сцената веднага предизвика множество шеги в социалните мрежи. Потребители направиха препратки към „Терминатор“ и „Аз, роботът“, като се пошегуваха, че машините започват да се обръщат срещу хората.

По-техническите коментари обаче посочват далеч по-прозаично обяснение. От кадрите не личи роботът да е реагирал на оператора или да е действал самостоятелно. По-вероятно е инцидентът да е резултат от предварително програмирано движение и недостатъчна дистанция между машината и човека.

След удара роботът не променя поведението си, а продължава с останалата част от демонстрацията. Случаят е поредна илюстрация на необходимостта от ясни правила за безопасност при демонстрации и тестове на хуманоидни роботи.

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