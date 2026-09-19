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Проф. Иван Стайков: Около 9000 българи са засегнати от множествена склероза

Проф. Иван Стайков: Около 9000 българи са засегнати от множествена склероза
Pixabay

Всяка година в страната се регистрират около 300 нови случая

Около 9000 пациенти в България са засегнати от множествена склероза (МС), а ежегодно се регистрират около 300 нови случая. Това каза проф. Иван Стайков, началник на Клиниката по неврология и медицина на съня в болница „Токуда“, по време на Втория национален форум за хора с множествена склероза, организиран от фондация „МС – Заедно към върха“ и Българското дружество по неврология.

"МС е автоимунно хронично заболяване, обхващащо предимно млади хора", каза още той.

Проф. Стайков обърна внимание на нарушенията на съня сред пациентите, страдащи от МС.

По думите му, някои нарушения - синдром на неспокойните крака, дихателни нарушения, са доста по-чести при хора с МС, отколкото при хора, които не страдат от болестта. Трудностите при заспиване водят до сънливост, неразположение и умора през деня, както и нарушение на концентрацията. По думите му, от пациентите, страдащи от безсъние, 20%-30% страдат от тревожност или депресия, предава novini.bg.

"Синдромът на неспокойните крака, който се проявява като непреодолимо желание за движение на крайниците, се появява заради намаляване на нивото на желязо. Синдромът предизвиква тежко нарушение на съня и на настроението", допълни лекарят.

"Сънната апнея е сред дихателните нарушения на съня сред хора, засегнати от МС. Състоянието предизвиква прекъсване или намаляване на дихателния поток за повече от 10 секунди, като сред пациентите с МС сънната апнея се установява 20% повече в сравнение с останалата популация. Сънната апнея също води до умора през деня, а един от най-честите симптоми на МС е умората", посочи проф. Иван Стайков.

По думите му повече от 20% от автомобилните катастрофи са вследствие на заспиване по време на шофиране, което в немалка степен се дължи на сънната апнея.

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