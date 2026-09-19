Лавров и Рубио подготвят среща в Ню Йорк

Среща между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио се подготвя в рамките на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, съобщава ТАСС, цитирайки говорителката на руското външно министерство Мария Захарова.

По думите ѝ в момента се уточнява графикът на двустранните срещи на Лавров по време на сесията на Общото събрание. Сред тях е предвидена и среща с Рубио.

„В момента работим по графика на работните срещи в кулоарите на Общото събрание. Ще има много срещи – това е стандартна характеристика на присъствието на Сергей Лавров на Общото събрание – и такава среща също се организира“, заяви Захарова пред ТАСС.

Тя потвърди, че Украйна остава сред основните теми, които се очаква да бъдат обсъждани.

Общите дебати на високо равнище по време на сесията на Общото събрание на ООН ще се проведат в централата на организацията в Ню Йорк от 22 до 26 септември, както и на 28 септември. В тях ще участват държавни и правителствени ръководители и външни министри.

Сергей Лавров ще оглави руската делегация на сесията.