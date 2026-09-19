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Рекорден удар на Луната: учени откриха кратер, голям колкото две футболни игрища

Рекорден удар на Луната: учени откриха кратер, голям колкото две футболни игрища
БТА

Откритието започва с рутинна проверка на данни от Лунния разузнавателен орбитален апарат (LRO) на НАСА

Учени са открили нов кратер на Луната, образуван от мощен удар на космически обект, съобщава Sky News.

С диаметър около 222 метра той е приблизително с размерите на две футболни игрища и е най-големият новообразуван кратер, регистриран досега в Слънчевата система.

Кратерът е дълбок до 43 метра и има стръмни склонове. Според изследователите подобен удар е изключително рядко събитие, което статистически може да се случи приблизително веднъж на 132 години.

Откритието започва с рутинна проверка на данни от Лунния разузнавателен орбитален апарат (LRO) на НАСА. През май 2024 г. ученият Робърт Вагнер забелязал необичайно ярко петно, заобиколено от тъмен ореол, върху карта на лунната повърхност.

Според НАСА подобна картина може да е признак за силен удар, при който повърхностният материал е бил изместен. Вагнер започнал да изследва изображението и установил, че става дума за наскоро образуван кратер.

Изследователите смятат, че ударът е станал между 11 април и 22 май 2024 г. По оценка на космическата агенция причинителят вероятно е бил фрагмент от астероид или комета с размерите на шестетажна сграда.

Учените определят наблюдението като изключително рядко и публикуват резултатите от изследването си в списание Science Advances.

Новият кратер е получил името Томас Макгъчин в чест на покойния директор на Лунния и планетарен институт в Хюстън.

Според изследователите той е около три пъти по-голям от предишния известен рекордьор сред новообразуваните кратери, открит преди около десетилетие.

Любопитното е, че самият момент на удара не е бил наблюдаван нито от Земята, нито от космически апарати. Снимките, направени от LRO, са останали сред огромния обем събрани данни и са били открити едва през август 2025 г.

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