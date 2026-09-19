Николай Найденов: Има индикации, че при Сарафов се е случвало прегрупиране във връзка с избора за нов ВСС

Има индикации, че в кабинета на Борислав Сарафов се е случвало прегрупиране във връзка с избора за нов ВСС, заяви пред БНР министърът на правосъдието Николай Найденов.

"Действително до мен достигнаха такива, да не кажа сигнали, но поне индикации, че това се случва. Сега дали това действително се е случило, аз няма как да знам, тъй като не съм бил свидетел на тези събития, но се надявам, че дори да се е случило, то да е било в рамките на една, да го кажем, "предизборна кампания във Висшия съдебен съвет", а не с убеждаване с неправомерни средства", каза той.

За кандидатите за новия ВСС министърът посочи, че "вижда палитра от различни биографии".

"Бих искал на този етап, на който се намираме от процедурата, действително да обсъждаме професионалните качества на тези хора, които са застанали с имената си", каза Найденов.

По думите му в съдебната система има доста "гнили ябълки".

"Тези скандали, които тя продуцира, и с които не можа сама да се справи, очевидно изискват и външна намеса, но ние не може да си позволим да оставим настоящото положение с Висш съдебен съвет с изтекъл мандат отдавна, с инспекторат с изтекъл мандат отдавна и тепърва да чистим тези авгиеви обори и след това да правим избор за Висш съдебен съвет", каза Найденов.

Запитан дали има риск в новия ВСС да има хора, които да се окажат скрити "джуджета", Найденов отговори: "Може да се окаже, че има възможност и явни такива да влязат".

"Надявам се, че парламентарната процедура е достатъчно ясна и прозрачна. Надявам се също така, че в професионалната квота хората знаят кой на какви кръгове е служил или от кои е бил зависим и ще гласува действително по съвест и по вътрешното си убеждение за хора, които ще предопределят развитието както на цялата съдебна система, така и персоналното развитие на всеки магистрат в тази система, което предполага, че трябва да са хора с безупречен морал и интегритет", каза правосъдният министър.

"Ако се окаже, че в новия ВСС има "джуджета", е предвидено в Конституцията да има механизъм, по който такива членове да могат да бъдат освобождавани", отбеляза министърът.

"В момента в Министерството на правосъдието работим вече по тези конституционни промени - както на концептуално ниво, така и с конкретни текстове. Предвиждаме до края на годината или най-късно в началото на следващата да сме готови да предложим конкретни текстове и тяхната обосновка за обсъждане от по-широка юридическа общност, за да се постигне някакво съгласие по тях. Искаме в началото на работата на новия Висш съдебен съвет, надявам се той да започне да функционира така, както е предвидено, да съществува този механизъм, защото той ще окаже и превенция по отношение на действията на членовете, които излизат извън закона, ако извършат такива", посочи той.

Найденов допусна, че ако има обжалване на професионалната квота, новоизбраният ВСС може да не встъпи в длъжност до края на ноември. По думите му парламентарният избор може да бъде атакуван пред КС.