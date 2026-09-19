Нови две земетресения разтърсиха Гърция

Два труса с магнитуд над 4 са регистрирани през последното денонощие на гръцкия остров Евбея, съобщи телевизия Скай.

Първото земетресение е станало малко след полунощ. Трусът е бил с магнитуд 4,1 и е бил с епицентър в северната част на острова.

Второто земетресение е регистрирано малко след 13:00 ч. днес. То е било с магнитуд 4,0, а епицентърът му е бил на около 8 километра югоизточно от езерото Евбея.

И вчера на острова беше усетен трус. Земетресението е станало малко преди 10:00 ч. сутринта и е било с магнитуд 4,2 или 4,3 според различни източници.

Засега няма данни за пострадали или материални щети.