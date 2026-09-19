Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Нови две земетресения разтърсиха Гърция

Нови две земетресения разтърсиха Гърция

Два труса с магнитуд над 4 са регистрирани през последното денонощие на гръцкия остров Евбея

Два труса с магнитуд над 4 са регистрирани през последното денонощие на гръцкия остров Евбея, съобщи телевизия Скай.

Първото земетресение е станало малко след полунощ. Трусът е бил с магнитуд 4,1 и е бил с епицентър в северната част на острова.

Второто земетресение е регистрирано малко след 13:00 ч. днес. То е било с магнитуд 4,0, а епицентърът му е бил на около 8 километра югоизточно от езерото Евбея.

И вчера на острова беше усетен трус. Земетресението е станало малко преди 10:00 ч. сутринта и е било с магнитуд 4,2 или 4,3 според различни източници.

Засега няма данни за пострадали или материални щети.

Още по темата

Земетресение разлюля района на Патра в Гърция

Земетресение разлюля района на Патра в Гърция

Две земетресения разтърсиха Гърция в рамките на часове

Две земетресения разтърсиха Гърция в рамките на часове

Мицотакис след повишените оценки за Гърция: Икономиката ни продължава да се развива

Мицотакис след повишените оценки за Гърция: Икономиката ни продължава да се развива

Мицотакис: Гърция не заплашва никого

Мицотакис: Гърция не заплашва никого

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Четвъртата основна писта на летище „Истанбул“ бе въведена в експлоатация

Четвъртата основна писта на летище „Истанбул“ бе въведена в експлоатация

Български евродепутат: Все по-често се обсъжда преосмисляне на отношенията с партията на Вучич в ЕНП

Български евродепутат: Все по-често се обсъжда преосмисляне на отношенията с партията на Вучич в ЕНП

Нидерландия и още четири държави натискат спирачките по пътя на Черна гора към ЕС

Нидерландия и още четири държави натискат спирачките по пътя на Черна гора към ЕС

Лидерът на студентското движение в Сърбия: Управлението на Вучич не заслужава положителна оценка

Лидерът на студентското движение в Сърбия: Управлението на Вучич не заслужава положителна оценка

Сърбия започна подготовка за първата си АЕЦ, целта е да заработи след 2040 г.

Сърбия започна подготовка за първата си АЕЦ, целта е да заработи след 2040 г.

Водещи

Отново има задръствания в Кресненското дефиле

Отново има задръствания в Кресненското дефиле

Саудитска Арабия под тревога: експлозии край главното летище, полети бяха отменени

Саудитска Арабия под тревога: експлозии край главното летище, полети бяха отменени

  • Преди 5 минути
Николай Найденов: Има индикации, че при Сарафов се е случвало прегрупиране във връзка с избора за нов ВСС

Николай Найденов: Има индикации, че при Сарафов се е случвало прегрупиране във връзка с избора за нов ВСС

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

  • Преди 10 минути
Рекорден удар на Луната: учени откриха кратер, голям колкото две футболни игрища

Рекорден удар на Луната: учени откриха кратер, голям колкото две футболни игрища

  • Преди 28 минути
Четвъртата основна писта на летище „Истанбул“ бе въведена в експлоатация

Четвъртата основна писта на летище „Истанбул“ бе въведена в експлоатация

  • Преди 30 минути
Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

  • Преди 41 минути
Нови две земетресения разтърсиха Гърция

Нови две земетресения разтърсиха Гърция

  • Преди 42 минути
Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

  • Преди 53 минути
Лавров и Рубио подготвят среща в Ню Йорк

Лавров и Рубио подготвят среща в Ню Йорк

  • Преди 53 минути
Дунав Русе изпусна Ботев Враца при завръщането на Георги Чиликов

Дунав Русе изпусна Ботев Враца при завръщането на Георги Чиликов

Жена е починала, а мъж е в болница след побой от техен роднина в Разложко

Жена е починала, а мъж е в болница след побой от техен роднина в Разложко

УЕФА и КОНКАКАФ поискаха ФИФА да разпредели над 2 милиарда долара

УЕФА и КОНКАКАФ поискаха ФИФА да разпредели над 2 милиарда долара

  • Преди 1 час
150 сладкари от страната представят различни варианти на торта "Гараш" в Русе

150 сладкари от страната представят различни варианти на торта "Гараш" в Русе

Български евродепутат: Все по-често се обсъжда преосмисляне на отношенията с партията на Вучич в ЕНП

Български евродепутат: Все по-често се обсъжда преосмисляне на отношенията с партията на Вучич в ЕНП

  • Преди 1 час