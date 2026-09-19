Лидерът на студентското движение в Сърбия: Управлението на Вучич не заслужава положителна оценка

Лидерът на парламентарната листа „Студентите печелят“ професор Илия Сърданович заяви, че очаква победа на предсрочните парламентарни избори в Сърбия на 25 октомври.

В интервю за агенция Бета той посочи, че студентското движение е готово да защитава по ненасилствен път всеки получен глас.

Сърданович очерта и основните приоритети на движението при евентуална смяна на управлението – възстановяване на доверието в държавните институции, укрепване на върховенството на закона и ограничаване на политическото влияние върху медиите.

По думите му 14-годишното управление на Сръбската прогресивна партия и Александър Вучич не заслужава положителна оценка. Той заяви, че студентската листа възнамерява да постави на първо място проблемите на гражданите и подобряването на условията за живот.

Здравеопазването и младите лекари

Като лекар и университетски преподавател Сърданович постави специален акцент върху състоянието на здравната система. Според него програмата на студентското движение включва мерки, насочени както към пациентите, така и към младите лекари, много от които търсят професионална реализация извън Сърбия.

Сред предложенията му са децентрализация на здравеопазването, субсидии за медицински специалисти, които работят в селските райони, стимули за създаване на семейство и мерки за улесняване на достъпа до жилища.

Той подчерта, че подобни промени могат да бъдат реализирани само при функциониращи независимо институции и ефективно прилагане на върховенството на закона.

Трагедията в Нови Сад

Сърданович коментира и срутването на козирката на гарата в Нови Сад, при което загинаха 16 души. Той заяви, че не е очаквал почти две години след трагедията все още да няма поета отговорност.

Според него виновните трябва да бъдат привлечени към отговорност, а гражданите трябва да могат да разчитат, че институциите ще реагират при подобни случаи.

Студентите ще следят изборния процес

Лидерът на листата заяви, че студентското движение ще участва активно в наблюдението на изборите и ще се стреми да гарантира, че всеки подаден за него глас ще бъде отчетен.

Той призова привържениците си да бъдат единни в изборния ден и заяви, че защитата на изборния процес трябва да се извършва по ненасилствен път.

По отношение на останалите опозиционни формации Сърданович заяви, че студентското движение няма да се намесва в решенията им. Според него предстоящият вот излиза извън традиционните политически и идеологически разделения.

Реформи в медиите и институциите

Сърданович обвини обществените медии RTS и RTV в политическа зависимост. Сред предложенията на студентската листа са промени в регулацията на електронните медии, деполитизиране на информационната среда и преразглеждане на критериите за разпределяне на националните честоти.

Сред останалите заявени приоритети са борба с корупцията, приемане на закон за лустрация, проверка на произхода на имуществото, конфискация на незаконно придобито богатство и одит на държавни проекти.

По думите му част от промените могат да започнат с прилагане на вече съществуващото законодателство, докато по-мащабните институционални реформи ще изискват дългосрочна стратегия и време.

Илия Сърданович е професор в катедрата по спешна медицина към Медицинския факултет в Нови Сад и кардиолог в Института по сърдечно-съдови заболявания на Войводина в Сремска Каменица.