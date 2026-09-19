Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Нападател на Ботев Враца аут до края на годината

Нападател на Ботев Враца аут до края на годината

Преслав Боруков се контузи в мача срещу Левски

Нападателят на Ботев Враца Преслав Боруков ще отсъства от терените около три месеца. Той се контузи в последната среща на тима - равенството 0:0 с Левски. Боруков влезе като резерва в 74-ата минута на мястото на Мартин Петков, но излезе от игра след едва 10 минути на терена, когато го замени принудително Филип Гигов.

ФИФА наложи нова трансферна забрана на Ботев Враца

Острието на врачани пострада след сблъсък с Марко Груич, а изследванията са показали, че е скъсал връзки от рамото към ключицата. Боруков се е разминал с операцията, но ще е извън терените около три месеца или до края на 2026 година. От началото на сезона той има 9 мача с 2 гола. 

В момента Ботев Враца гостува на Дунав Русе, а резултатът след първото полувреме е 2:1 в полза на „драконите".

 

Още по темата

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Ясни са съдиите за 10-ия кръг в Първа лига

Ясни са съдиите за 10-ия кръг в Първа лига

Славия с остър протест срещу съдийството след загубата от ЦСКА 1948

Славия с остър протест срещу съдийството след загубата от ЦСКА 1948

ЦСКА 1948 обърна Славия и взе трите точки на старта на 10-ия кръг

ЦСКА 1948 обърна Славия и взе трите точки на старта на 10-ия кръг

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Барселона обяви рекордни приходи от 1 милиард евро

Барселона обяви рекордни приходи от 1 милиард евро

Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

Водещи

Барселона обяви рекордни приходи от 1 милиард евро

Барселона обяви рекордни приходи от 1 милиард евро

  • Преди 10 минути
Протест в Хърватия срещу изгарянето на отпадъци в циментов завод

Протест в Хърватия срещу изгарянето на отпадъци в циментов завод

  • Преди 18 минути
Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

  • Преди 18 минути
Отново има задръствания в Кресненското дефиле

Отново има задръствания в Кресненското дефиле

Саудитска Арабия под тревога: експлозии край главното летище, полети бяха отменени

Саудитска Арабия под тревога: експлозии край главното летище, полети бяха отменени

  • Преди 24 минути
Николай Найденов: Има индикации, че при Сарафов се е случвало прегрупиране във връзка с избора за нов ВСС

Николай Найденов: Има индикации, че при Сарафов се е случвало прегрупиране във връзка с избора за нов ВСС

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

  • Преди 29 минути
Рекорден удар на Луната: учени откриха кратер, голям колкото две футболни игрища

Рекорден удар на Луната: учени откриха кратер, голям колкото две футболни игрища

  • Преди 47 минути
Четвъртата основна писта на летище „Истанбул“ бе въведена в експлоатация

Четвъртата основна писта на летище „Истанбул“ бе въведена в експлоатация

  • Преди 48 минути
Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

  • Преди 60 минути
Нови две земетресения разтърсиха Гърция

Нови две земетресения разтърсиха Гърция

  • Преди 1 час
Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

  • Преди 1 час
Лавров и Рубио подготвят среща в Ню Йорк

Лавров и Рубио подготвят среща в Ню Йорк

  • Преди 1 час
Дунав Русе изпусна Ботев Враца при завръщането на Георги Чиликов

Дунав Русе изпусна Ботев Враца при завръщането на Георги Чиликов

Жена е починала, а мъж е в болница след побой от техен роднина в Разложко

Жена е починала, а мъж е в болница след побой от техен роднина в Разложко