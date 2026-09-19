Нападател на Ботев Враца аут до края на годината

Нападателят на Ботев Враца Преслав Боруков ще отсъства от терените около три месеца. Той се контузи в последната среща на тима - равенството 0:0 с Левски. Боруков влезе като резерва в 74-ата минута на мястото на Мартин Петков, но излезе от игра след едва 10 минути на терена, когато го замени принудително Филип Гигов.

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Острието на врачани пострада след сблъсък с Марко Груич, а изследванията са показали, че е скъсал връзки от рамото към ключицата. Боруков се е разминал с операцията, но ще е извън терените около три месеца или до края на 2026 година. От началото на сезона той има 9 мача с 2 гола.

В момента Ботев Враца гостува на Дунав Русе, а резултатът след първото полувреме е 2:1 в полза на „драконите".