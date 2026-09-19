Ньойският договор: На 19 септември 1919 г. България получава условията на своята Втора национална катастрофа

На 19 септември 1919 г., точно в 11 часа, в Залата на часовника на френското Министерство на външните работи на Ке д’Орсе българската делегация получава условията на бъдещия Ньойски мирен договор.

Това не е датата на неговото подписване. Договорът е подписан на 27 ноември 1919 г. в Ньой сюр Сен от министър-председателя Александър Стамболийски и влиза в сила на 9 август 1920 г. Но именно на 19 септември България официално разбира каква цена са решили да ѝ наложат победителите след Първата световна война.

Ньойският договор остава един от най-тежките международни актове в новата българска история. Той не просто отнема територии. Договорът прекъсва прекия български излаз към Бяло море, разделя общности и семейства, предизвиква нови бежански вълни, поставя икономиката под огромен натиск и ограничава способността на държавата да се защитава.

Неговите последици ще определят българската външна и вътрешна политика през почти целия период между двете световни войни.

България получава договор, който не е преговаряла равноправно

Официалните протоколи на Парижката мирна конференция показват, че само два дни преди връчването на условията Върховният съвет продължава да редактира българския договор.

На заседанието от 17 септември 1919 г. се обсъждат предложения на гръцката делегация за гражданството на населението в предаваните територии, защитата на малцинствата и бъдещото уреждане на Тракия. Някои гръцки предложения са приети и включени в текста. Едва в края на заседанието френският премиер Жорж Клемансо предлага условията да бъдат представени на България на 19 септември в 11 часа.

Следователно между последните съществени редакции и връчването на договора остават по-малко от 48 часа.

България не участва равноправно в изработването на условията. Нейната делегация може да представя възражения и писмени бележки, но не присъства като равностоен участник на заседанията, на които съседните държави и великите сили договарят териториалните, икономическите и политическите клаузи.

Това не е мирна конференция в класическия смисъл. България е повикана не за да договори мира, а за да получи вече изработените му условия.

Какво губи България

С Ньойския договор България се отказва от територии с обща площ от над 11 000 квадратни километра. Точните числа се различават в отделните исторически изследвания според начина, по който се групират Западна Тракия, Струмишко и т.нар. Западни покрайнини, затова най-коректно е да се говори за приблизително 11 000–11 300 квадратни километра.

На Кралството на сърби, хървати и словенци са предадени Царибродско, Босилеградско, части от Трънско и Кулско, както и Струмишко. Тези територии по-късно ще останат в българската историческа памет като Западните покрайнини и Струмишкия край.

По отношение на Южна Добруджа договорът не извършва ново териториално предаване на Румъния, а запазва границата, установена след Междусъюзническата война с Букурещкия договор от 1913 г. Това е важна точност: Ньой потвърждава загубата на Южна Добруджа, но не е първоначалният акт, с който областта е отнета от България.

Най-тежкият стратегически удар идва със Западна Тракия. България губи своя пряк териториален излаз към Егейско, или Бяло море, придобит след Балканските войни. Това променя не само картата, но и икономическата география на страната.

Малко известната истина за Западна Тракия

На 19 септември 1919 г. съдбата на Западна Тракия все още не е окончателно уредена в полза на конкретна държава.

Член 48 на бъдещия договор задължава България да се откаже от суверенните си права върху областта в полза на Главните съюзени и сдружени сили, а не непосредствено в полза на Гърция. Победителите си запазват правото впоследствие да определят окончателния статут на територията.

Първоначално Западна Тракия преминава под междусъюзническо управление. Едва през 1920 г. победителите решават да я предоставят на Гърция.

Това означава, че на 19 септември България е принудена да се откаже от територията, преди окончателно да е решено на кого ще принадлежи тя.

Същият член 48 съдържа обещание, което ще се превърне в един от големите нерешени въпроси на следвоенната система: съюзническите сили се задължават да осигурят на България „икономически излаз“ към Егейско море. Условията обаче трябва да бъдат определени по-късно.

В началото на 20-те години са обсъждани различни варианти – свободна зона, пристанищен анклав или транспортен коридор. Нито един от тях не осигурява на България обещания сигурен и самостоятелно използваем излаз.

Още през 1923 г. американското списание TIME отбелязва българското обвинение, че страната е изпълнила наложените ѝ задължения, докато единственото конкретно обещание на победителите – излазът на Егейско море – остава неизпълнено.

Договорът премества граници, но и хора

Ньойският договор не променя само територията на държавата. Той променя гражданството и живота на населението, останало отвъд новите граници.

Българските граждани, които постоянно живеят в териториите, предоставени на Кралството на сърби, хървати и словенци или на Гърция, по силата на договора придобиват гражданството на новата държава и губят българското си гражданство.

Предоставя им се право да изберат България, но упражняването на това право е свързано със задължение да преместят постоянното си местожителство. Така зад юридическото понятие „право на избор“ стои болезнена реалност: човек може да запази българската си националност, но често само ако напусне родния си дом.

Тези клаузи, съчетани с последвалите спогодби за „доброволно“ изселване, засилват бежанския натиск върху България. Държавата трябва да приема и устройва хора от Тракия, Македония, Добруджа и Западните покрайнини във време на следвоенна разруха, инфлация и тежки финансови задължения.

Затова Ньой е не само териториален договор. Той е огромна демографска и социална криза.

Репарации, доставки и икономическа зависимост

На България са наложени репарации в размер на 2,25 милиарда златни франка, предвидени за изплащане в продължение на 37 години. Към паричните задължения се прибавят доставки на добитък и други материални компенсации, както и задължения, свързани с доставки на въглища за Кралството на сърби, хървати и словенци.

Сумата се оказва несъразмерна спрямо възможностите на следвоенната българска икономика. Впоследствие условията са облекчавани и плащанията преструктурирани, защото първоначалната схема е практически неизпълнима.

Но непосредственият ефект е тежък. Държавните финанси, възстановяването на страната, грижата за бежанците и икономическото развитие са поставени под продължителен натиск.

Така Ньойският договор създава опасен кръг: България губи територии и важни стопански връзки, приема голям брой бежанци и едновременно трябва да плаща репарации, изчислени от победителите.

България е оставена почти без способност за военна защита

Договорът намалява българската армия до 20 000 души, включително офицерите и обслужващите части. Задължителната военна служба е отменена, а армията може да бъде комплектувана единствено чрез доброволно постъпване.

Жандармерията и въоръжените служби също са ограничени. Забраняват се военната авиация, подводниците, тежкото въоръжение, танковете и изграждането на нови укрепления. България може да поддържа само строго ограничен брой малки плавателни съдове за полицейски и риболовни функции.

Производството на оръжие трябва да бъде съсредоточено в една държавна фабрика, чиято дейност е под съюзнически контрол. Излишните оръжия, боеприпаси и военна техника подлежат на предаване или унищожаване.

Контролът достига дори до училищата, университетите, туристическите и спортните организации. Забранено им е да провеждат военна подготовка или обучение с оръжие. В страната може да остане само едно военно училище.

Особено тежка е стратегическата комбинация: България губи погранични територии, новата граница се приближава до София, а в същото време държавата е лишена от възможност да поддържа армия, способна да компенсира тази уязвимост.

България плаща и за контрола над самата себе си

Сред по-малко познатите клаузи е задължението България да допуска междусъюзнически контролни комисии на своя територия.

Тези комисии получават право да изискват документи, да проверяват военни обекти и фабрики, да определят какво въоръжение трябва да бъде предадено или унищожено и да следят изпълнението на военните, морските и въздушните ограничения.

Разходите за издръжката и работата им се поемат от България.

Така победената държава не само е контролирана отвън, но е задължена сама да финансира механизма, който следи за нейното разоръжаване.

Американският парадокс: САЩ не са обявявали война на България

Един от най-непознатите факти около Ньойския договор е правното положение на Съединените щати.

Американски представители участват в работата на Парижката мирна конференция и в съставянето на следвоенната система. Но Конгресът на САЩ никога не приема резолюция за обявяване на война на България.

Поради това Ньойският договор не е внесен за ратификация в американския Сенат и между двете страни не е сключван отделен договор за възстановяване на мира. Такъв не е необходим, защото юридически САЩ и България не са били във формално състояние на война.

Този факт е изрично отбелязан в официалната документация на американския Държавен департамент.

Получава се исторически парадокс: американската делегация участва в изработването на договор, наложен на България, въпреки че Съединените щати не са водили юридически обявена война срещу нея и впоследствие не ратифицират документа.

Европа вижда протокол, България преживява катастрофа

Новината за връчването на условията се разпространява по света чрез телеграфните агенции. Чуждестранни издания публикуват официалното резюме още в дните след 19 септември. В една от кореспонденциите церемонията е определена просто като „скучна“.

Това определение разкрива огромната дистанция между външния и българския поглед. За международните кореспонденти това е поредният дипломатически акт след мирните договори с Германия и Австрия. За България зад сухите членове стоят откъснати земи, загубен излаз към Бяло море, обезоръжена държава, непосилни репарации и десетки хиляди човешки съдби.

Телеграфно съобщение, препечатано дори в далечната азиатска преса, съобщава хладно, че румънско-българската граница остава непроменена, а Струмица и други територии се предават на Кралството на сърби, хървати и словенци.

За света – промяна на граници. За България – Втора национална катастрофа.

Защо Ньойският договор е съдбоносен за България

Значението на договора не се изчерпва с 1919 г.

Ньой превръща ревизията на следвоенните граници в основна цел на българската външна политика. Той задълбочава националното чувство за несправедливост, отслабва доверието в новия европейски ред и създава обществена среда, в която идеята за мирно или силово преразглеждане на границите придобива огромна политическа тежест.

Бежанската криза променя структурата на българското общество. Репарациите затрудняват икономическото възстановяване. Ограниченията върху армията отслабват държавата, а спорът за Македония, Тракия, Добруджа и Западните покрайнини продължава да определя отношенията със съседите.

В крайна сметка Ньой не създава устойчиво помирение. Той прекратява юридически войната, но оставя след себе си нерешени национални, демографски и стратегически конфликти.

19 септември е денят, в който България разбира колко малко може да промени

Исторически най-точно е събитието от 19 септември 1919 г. да бъде определено като:

Връчване на мирните условия по бъдещия Ньойски договор на българската делегация в Париж.

Това не е подписването на договора и не е неговото влизане в сила. Но е денят, в който България официално се сблъсква с условията, превърнали военното поражение в дългосрочна национална, териториална, икономическа и демографска травма.

На 27 ноември Александър Стамболийски ще подпише договора в Ньой сюр Сен. На 9 август 1920 г. той ще влезе в сила. Последиците му обаче ще продължат десетилетия.

Затова Ньойският договор остава много повече от исторически документ. Той е доказателство, че съдбата на една държава невинаги се решава на бойното поле. Понякога тя се определя в тиха дипломатическа зала – от хора, които разполагат с картите, властта и правото да говорят, докато победената страна чака отвън, за да ѝ бъде съобщено решението.