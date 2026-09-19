Поредна ВиК авария във Варна: Път пропадна и голяма част от града е без вода

След поредна авария на магистрален водопровод във Варна пропадна път. Повредата е нанесла сериозни щети по наскоро асфалтиран участък и тротоар близо до центъра на града.

Аварията е в района между улиците „Поп Харитон“ и „Беласица“. Заради спукания ключов водопровод голяма част от Варна е останала без вода, съобщиха от местното ВиК дружество.

Очаква се водоподаването да бъде възстановено около 21 ч., предава НОВА.

Това е пореден подобен инцидент в града за кратък период. В края на август авария на магистрален водопровод предизвика сериозно наводнение в района на квартал „Бриз“. Огромно количество вода заля улиците около Паметника на българо-съветската дружба, които за минути се превърнаха в реки.