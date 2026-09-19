УЕФА и КОНКАКАФ поискаха ФИФА да разпредели над 2 милиарда долара

УЕФА и КОНКАКАФ са изпратили писмо до президента на ФИФА Джани Инфантино с искане част от финансовите резерви на световната централа да бъдат разпределени между националните футболни асоциации.

Документът е подписан от президента на УЕФА Александър Чеферин и ръководителя на КОНКАКАФ Виктор Монталиани, съобщава BBC Sport.

В писмото се посочва, че ФИФА е на път да приключи финансовия цикъл 2023-2026 година с резерви от приблизително 6 милиарда долара. Според двете конфедерации тази сума е значително по-голяма от необходимата за дейността на организацията до Световното първенство за мъже през 2030 година.

Чеферин и Монталиани настояват ФИФА да предостави поне 10 милиона долара на всяка от своите 211 асоциации-членки през цикъла 2027-2030 година.

Средствата трябва да бъдат използвани за инвестиции във футболна инфраструктура и за развитието на играта в отделните държави.

Предложеното еднократно разпределение на резервите ще бъде на обща стойност 2,11 милиарда долара. Сумата трябва да бъде отпусната допълнително към редовното финансиране, което националните асоциации получават от ФИФА.

Писмото е поредният епизод от напрежението между футболните управленски органи и идва след неуспешното предложение на Инфантино за привличане на частни инвестиции в Световното първенство.