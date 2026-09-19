Новини
Търси
Подкаст
Спорт

УЕФА и КОНКАКАФ поискаха ФИФА да разпредели над 2 милиарда долара

УЕФА и КОНКАКАФ поискаха ФИФА да разпредели над 2 милиарда долара
АП/БТА

Двете конфедерации настояват всяка от 211-те асоциации-членки да получи поне 10 милиона долара за инфраструктура и развитие на футбола

УЕФА и КОНКАКАФ са изпратили писмо до президента на ФИФА Джани Инфантино с искане част от финансовите резерви на световната централа да бъдат разпределени между националните футболни асоциации.

Документът е подписан от президента на УЕФА Александър Чеферин и ръководителя на КОНКАКАФ Виктор Монталиани, съобщава BBC Sport.

В писмото се посочва, че ФИФА е на път да приключи финансовия цикъл 2023-2026 година с резерви от приблизително 6 милиарда долара. Според двете конфедерации тази сума е значително по-голяма от необходимата за дейността на организацията до Световното първенство за мъже през 2030 година.

Чеферин и Монталиани настояват ФИФА да предостави поне 10 милиона долара на всяка от своите 211 асоциации-членки през цикъла 2027-2030 година.

Средствата трябва да бъдат използвани за инвестиции във футболна инфраструктура и за развитието на играта в отделните държави.

Предложеното еднократно разпределение на резервите ще бъде на обща стойност 2,11 милиарда долара. Сумата трябва да бъде отпусната допълнително към редовното финансиране, което националните асоциации получават от ФИФА.

Писмото е поредният епизод от напрежението между футболните управленски органи и идва след неуспешното предложение на Инфантино за привличане на частни инвестиции в Световното първенство.

Още по темата

ФИФА променя правилата за прекратяване на договори

ФИФА променя правилата за прекратяване на договори

Инфантино потвърди, че ще се кандидатира за нов мандат начело на ФИФА

Инфантино потвърди, че ще се кандидатира за нов мандат начело на ФИФА

ФИФА опроверга Мароко за финала на Мондиал 2030

ФИФА опроверга Мароко за финала на Мондиал 2030

Джани Инфантино ще се кандидатира за нов мандат като президент на ФИФА

Джани Инфантино ще се кандидатира за нов мандат като президент на ФИФА

УЕФА обяви новия формат в Лигата на нациите

УЕФА обяви новия формат в Лигата на нациите

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Барселона обяви рекордни приходи от 1 милиард евро

Барселона обяви рекордни приходи от 1 милиард евро

Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

Водещи

Кирил Вълчев: Най-голямата отговорност на президентската институция е търсенето на съгласие

Кирил Вълчев: Най-голямата отговорност на президентската институция е търсенето на съгласие

Барселона обяви рекордни приходи от 1 милиард евро

Барселона обяви рекордни приходи от 1 милиард евро

  • Преди 14 минути
Протест в Хърватия срещу изгарянето на отпадъци в циментов завод

Протест в Хърватия срещу изгарянето на отпадъци в циментов завод

  • Преди 21 минути
Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

  • Преди 22 минути
Отново има задръствания в Кресненското дефиле

Отново има задръствания в Кресненското дефиле

Саудитска Арабия под тревога: експлозии край главното летище, полети бяха отменени

Саудитска Арабия под тревога: експлозии край главното летище, полети бяха отменени

  • Преди 28 минути
Николай Найденов: Има индикации, че при Сарафов се е случвало прегрупиране във връзка с избора за нов ВСС

Николай Найденов: Има индикации, че при Сарафов се е случвало прегрупиране във връзка с избора за нов ВСС

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

  • Преди 33 минути
Рекорден удар на Луната: учени откриха кратер, голям колкото две футболни игрища

Рекорден удар на Луната: учени откриха кратер, голям колкото две футболни игрища

  • Преди 51 минути
Четвъртата основна писта на летище „Истанбул“ бе въведена в експлоатация

Четвъртата основна писта на летище „Истанбул“ бе въведена в експлоатация

  • Преди 52 минути
Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

  • Преди 1 час
Нови две земетресения разтърсиха Гърция

Нови две земетресения разтърсиха Гърция

  • Преди 1 час
Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

  • Преди 1 час
Лавров и Рубио подготвят среща в Ню Йорк

Лавров и Рубио подготвят среща в Ню Йорк

  • Преди 1 час
Дунав Русе изпусна Ботев Враца при завръщането на Георги Чиликов

Дунав Русе изпусна Ботев Враца при завръщането на Георги Чиликов