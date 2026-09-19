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Четвъртата основна писта на летище „Истанбул“ бе въведена в експлоатация

Четвъртата основна писта на летище „Истанбул“ бе въведена в експлоатация
Личен архив

Пистата ще съкрати времето за рулиране

Четвъртата основна писта на летище „Истанбул“ бе открита тържествено от турския държавен глава Реджеп Тайип Ердоган, предават турските медии.

Церемонията по откриването се състоя вчера.

Според експерти пистата ще съкрати времето за рулиране и престой във въздуха, като същевременно ще помогне на авиокомпаниите да пестят гориво.

"Новата писта в посока изток-запад, изградена с инвестиция от 890 милиона евро, е първата писта на летището, която функционира в тази посока", заяви президентът Реджеп Тайип Ердоган по време на церемонията по откриването, предава англоезичното издание "Дейли Сабах".

В момента летище „Истанбул“ разполага с три основни и две резервни писти, ориентирани в посока север-юг. С новата писта общият им брой става шест, от които четири основни.

Четвъртата основна писта, която пускаме в експлоатация днес, заедно с допълнителните инвестиции, ще допринесе значително за функционалността на нашето летище, което е световен лидер в глобалната свързаност“, заяви Ердоган.

Планира летище "Истанбул" да разполага с девет писти - шест основни и три резервни писти.

Новата писта е с дължина 2 820 метра и ширина 45 метра.

 

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