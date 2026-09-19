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Хавиер Ибанес продължава напред на европейското по бокс в София

Хавиер Ибанес продължава напред на европейското по бокс в София
БТА

Кубинецът с български паспорт се класира за 1/4-финалите с категорична победа

Бронзовият медалист от олимпийските игри в Париж 2024 Хавиер Ибанес се класира за четвъртфиналите на европейското първенство по бокс в София. Кубинецът с български паспорт победи категорично италианеца Томазо Счиака с 5:0 съдийски гласа (30:27, 30:27, 29:28, 29:28, 29:28) в категория до 55 кг. На 22 септември Ибанес излиза срещу британеца Абдул Бъртън.

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

Хавиер Ибанес е една от българските надежди за медал и дори титла от европейското първенство. 30-годишният боксьор има сребърен (Белград 2024) и бронзов медал (Ереван 2022) от последните два турнира на Стария континент и единствено му липсва златото.

Той е едно от най-интересните имена в съвременния български бокс. Роденият в Куба състезател извървява дълъг път, преди да се превърне в един от лидерите на българския национален отбор и да спечели олимпийски медал за страната ни, която има големи традиции в този спорт.

 

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