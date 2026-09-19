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Саудитска Арабия под тревога: експлозии край главното летище, полети бяха отменени

Саудитска Арабия под тревога: експлозии край главното летище, полети бяха отменени

Засега няма официална информация какво е причинило дима и дали той е свързан с предполагаемата въздушна атака

Голям стълб черен дим се издигна в близост до международното летище „Крал Халид“ в Рияд, след като през нощта са били чути експлозии и саудитските власти са издали предупреждение за въздушна заплаха, съобщава The Times of Israel, позовавайки се на Ройтерс и АФП.

Кадри, разпространени от Ройтерс, показват гъст облак дим в района на летището. Засега няма официална информация какво е причинило дима и дали той е свързан с предполагаемата въздушна атака.

Нощното предупреждение е било изпратено до жители на Рияд малко преди 3:00 ч. местно време. В него се посочва, че районът е под „враждебна въздушна заплаха“, като хората са призовани да останат по домовете си.

Малко след това журналисти на АФП са чули две експлозии в саудитската столица. Около половин час по-късно властите са отменили предупреждението.

Инцидентът е довел до сериозни нарушения на въздушния трафик на международното летище „Крал Халид“. Според FlightRadar24 са отчетени отменени полети и значителни закъснения.

Случилото се идва на фона на рязкото засилване на бойните действия между подкрепяните от Иран хути и силите на йеменското правителство, подкрепяни от Саудитска Арабия. Това е първият случай от началото на новата ескалация, при който въздушна заплаха е регистрирана директно над саудитската столица.

Саудитските власти не са посочили кой стои зад нощната заплаха. Хутите и Рияд си отправят взаимни обвинения за нападенията, като информацията за отделните удари не може да бъде независимо потвърдена.

По-рано тази седмица Саудитска Арабия обвини хутите, че са атакували района на Мека. Групировката отхвърли обвинението.

Междувременно хутите твърдят, че Саудитска Арабия е извършила десетки въздушни удари по техни позиции през последните дни. По данни на групировката около 300 удара са били извършени в рамките на седмица, но тези твърдения също не са независимо потвърдени.

Ескалацията поражда допълнителни опасения за сигурността на корабоплаването в Червено море и Баб ал-Мандаб – един от ключовите морски коридори за международната търговия.

На този фон САЩ одобриха потенциална продажба на Саудитска Арабия на 48 изтребителя F-35 на стойност 24,3 милиарда долара. Според Държавния департамент сделката има за цел да подпомогне Рияд при възпирането на настоящи и бъдещи заплахи.

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