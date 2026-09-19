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Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)
БТА

Капитанът призова феновете отново да изпълнят „Арена София“ за решителния двубой

Българският национален отбор по волейбол излиза днес срещу Германия в осминафинален мач от Европейското първенство за мъже. Двубоят започва в 19:00 часа в столичната „Арена София“.

Срещата е с директна елиминация, а победителят ще продължи към четвъртфиналите на ЕвроВолей 2026.

Националите влизат в решителната фаза на турнира след емоционалната победа с 3:2 над европейския шампион Полша. Над 13 000 зрители подкрепяха българския отбор в този двубой и поставиха рекорд по посещаемост за мач на националния тим.

Капитанът Алекс Грозданов се надява трибуните отново да бъдат изпълнени и подчерта значението на подкрепата от публиката.

„На първо място очаквам залата отново да бъде така пълна, както срещу Полша. Това е много важно за нас“, заяви Грозданов във видео, публикувано на официалната страница на Българската федерация по волейбол във Фейсбук.

Капитанът предупреди, че германският състав е променен спрямо предишните си изяви, но остава изключително опасен.

„Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия тази година. Има нови състезатели, а някои от миналия сезон липсват. Няма го и Георг Гроцер, който беше техният основен нападател“, коментира той.

Грозданов е категоричен, че България не трябва да допуска никакво подценяване в мача.

„Това е отбор, който в никакъв случай не трябва да бъде подценяван. Германците играят страхотен волейбол и очаквам двубоя с нетърпение“, добави капитанът.

Селекционерът Джанлоренцо Бленджини също прогнозира тежка битка срещу променения германски състав. България ще разчита отново на силната игра, характера и енергията от трибуните, за да направи следващата крачка в турнира.

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