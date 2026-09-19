Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

Българският национален отбор по волейбол излиза днес срещу Германия в осминафинален мач от Европейското първенство за мъже. Двубоят започва в 19:00 часа в столичната „Арена София“.

Срещата е с директна елиминация, а победителят ще продължи към четвъртфиналите на ЕвроВолей 2026.

Националите влизат в решителната фаза на турнира след емоционалната победа с 3:2 над европейския шампион Полша. Над 13 000 зрители подкрепяха българския отбор в този двубой и поставиха рекорд по посещаемост за мач на националния тим.

Капитанът Алекс Грозданов се надява трибуните отново да бъдат изпълнени и подчерта значението на подкрепата от публиката.

„На първо място очаквам залата отново да бъде така пълна, както срещу Полша. Това е много важно за нас“, заяви Грозданов във видео, публикувано на официалната страница на Българската федерация по волейбол във Фейсбук.

Капитанът предупреди, че германският състав е променен спрямо предишните си изяви, но остава изключително опасен.

„Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия тази година. Има нови състезатели, а някои от миналия сезон липсват. Няма го и Георг Гроцер, който беше техният основен нападател“, коментира той.

Грозданов е категоричен, че България не трябва да допуска никакво подценяване в мача.

„Това е отбор, който в никакъв случай не трябва да бъде подценяван. Германците играят страхотен волейбол и очаквам двубоя с нетърпение“, добави капитанът.

Селекционерът Джанлоренцо Бленджини също прогнозира тежка битка срещу променения германски състав. България ще разчита отново на силната игра, характера и енергията от трибуните, за да направи следващата крачка в турнира.