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Отново има задръствания в Кресненското дефиле

Отново има задръствания в Кресненското дефиле
БТА

На входа на Кресна се е образувала колона от автомобили

Интензивно е движението в Кресненското дефиле в посока Кулата, предава БНТ.

На входа на Кресна се е образувала колона от автомобили, което затруднява придвижването и удължава времето за пътуване.

В ранния следобед разстоянието между пътен възел „Симитли“ и пътен възел „Кресна“ се изминаваше за около 1 час и 10 минути.

Кресненското дефиле и районът на Симитли традиционно са сред най-натоварените участъци по направлението за Гърция. Апелът към шофьорите е да се движат с повишено внимание, да спазват дистанция и да се съобразяват с променящата се пътна обстановка.

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