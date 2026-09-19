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Netflix пусна трейлър на документалния филм за Майк Тайсън (ВИДЕО)

Netflix пусна трейлър на документалния филм за Майк Тайсън (ВИДЕО)

Продукцията ще покаже живота и кариерата на боксовата легенда в четири епизода

Netflix представи трейлър на документалния филм за Майк Тайсън, посветен на живота и кариерата на една от най-емблематичните фигури в историята на бокса. Четирисерийната продукция проследява пътя на Железния Майк от трудното му детство в Бруклин до стремителното му изкачване на върха в тежката категория.

Майк Тайсън: Само един действащ боксьор ми напомня за мен

Не са пренебрегнати и проблемите със зависимостите, престоя му в затвора, публичните скандали и прословутото ухапване на ухото на Ивендър Холифийлд, което беляза един от най-скандалните моменти в историята на бокса. Историята ще бъде разказана основно от самия Тайсън, като филма включва непоказвани досега кадри и интервюта с членове на семейството му, негови приятели и бивши съперници.

Майк Тайсън започва професионалната си кариера през 1985 г. и завършва с 50 победи, 44 от които с нокаут, седем загуби и две срещи без победител. Той остава в историята като най-младия световен шампион в тежка категория, както и като безспорен световен шампион в дивизията.

Премиерата на документалния филм е насрочена за 13 октомври в САЩ.

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