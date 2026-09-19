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Полша чака България след експресна победа срещу Латвия

Полша чака България след експресна победа срещу Латвия
БТА

Европейският шампион се нуждаеше само от 71 минути, за да затвори мача

Настоящият шампион Полша се класира без проблеми за четвъртфиналите на европейското първенство по волейбол за мъже. Воденият от Никола Гърбич състав победи категорично Латвия с 3:0 (25:17, 25:16, 25:16) в първия мач от 1/8-финалите на турнира в зала „Арена София". Дружина полска затвори срещата само за 71 минути.

Над всички за Полша бе дразнителят от мача с България Томаш Форнал със страхотните 19 точки (6 блока, 68% ефективност в атака и 64% позитивно посрещане). Шимон Якубишак добави още 11 точки за победата. За Латвия единственият с двуцифров актив беше резервата Кристерс Ландзянс с 11 точки (1 ас и 37% ефективност в атака).

Както вече е известно, Полша ще играе на четвъртфиналите с победителя от мача България - Германия. Срещата ще бъде във вторник (22 септември) от 19:00 часа в София. Националите победиха този съперник преди няколко дни с 3:2 гейма.

 

 

 

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