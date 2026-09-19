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Арсенал катастрофира на Южния бряг срещу Брайтън

Арсенал катастрофира на Южния бряг срещу Брайтън
БТА

„Артилеристите" загубиха за първи път във Висшата лига от пет месеца

Арсенал записа първа загуба в английския елит от пет месеца, след като падна тежко при гостуването си на Брайтън с 0:3. За последно шампионът отстъпи на Манчестър Сити с 1:2 на 19 април. Арсенал загуби и първи точки от началото на сезона, започна с четири победи преди това.

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„Чайките" започнаха много целеустремено и в 31-ата минута поведоха. Капитанът Паскал Грос получи на границата на наказателното поле и с изключително прецизен изстрел в долния ляв ъгъл на Давид Рая реализира за 1:0. В края на полувремето Арсенал бе близо до изравняването, но топката дойде неудобна на Букайо Сака след изстрел на Мартин Йодегор и избиване на Барт Вербрюген.

Веднага след това домакините на свой ред проведоха бърза атака. Диего Гомес напредна и подаде само на няколко метра пред наказателното поле на Хараламбос Костулас, който с изключителен удар преодоля за втори път в срещата Рая за 2:0.

Третият гол падна 10-ина минути след почивката. Кай Хаверц позволи да му бъде отнета топката много елементарно, но се стигна само до корнер. Последва изпълнение на Паскал Грос, който подаде великолепно към Чема Андрес, а испанецът с глава реализира за 3:0.

 

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