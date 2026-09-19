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На живо: България спечели първия гейм срещу Германия

На живо: България спечели първия гейм срещу Германия
БТА

Националите започнаха много концентрирано и с по-малко грешки

Българският национален отбор по волейбол спечели първия гейм срещу Германия в осминафинален мач от европейското първенство. Сребърните медалисти от световното преди една година изиграха много стабилна първа част, която затвориха с - 25:21.

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„Лъвовете” финишираха на трето място в група B, след като записаха четири победи и една загуба. Германия завърши на втората позиция в група D. Бундестима също имаше четири победи и едно поражение. Загубата дойде от Франция в последния кръг. Германците ще бъдат без титулярния си разпределител Йоханес Тиле и посрещача Мориц Карлицек .

България и Германия играха за последно в групите на световното първенство във Филипините през миналата година. „Трикольорите” победиха с 3:0, като първият гейм завърши 40:38 в наша полза.

България: Симеон Николов, Александър Николов, Денислав Бърдаров, Аспарух Аспарухов, Алекс Грозданов, Илия Петков - Жасмин Величков-либеро

Старши треньор: Джанлоренцо Бленджини

Германия: Ян Цимерман, Ерик Рьорс, Тобиас Бранд, Моритц Райхaрт, Тобиас Крик, Антон Бреме - Рубен Шот-либеро

Старши треньор: Масимо Боти

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