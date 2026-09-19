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Икономика

Тодор Джиков: Държавата е закъсняла с част от мерките срещу поскъпването

Тодор Джиков: Държавата е закъсняла с част от мерките срещу поскъпването
БТА

Трябвало е да бъдат изгради механизми за контрол още преди влизането на България в еврозоната, смята Джиков

Държавата е закъсняла с част от мерките срещу поскъпването, заяви депутатът от „Прогресивна България“ и заместник-председател на парламентарната комисия по земеделието Тодор Джиков пред НОВА Нюз.

По думите му държавата е трябвало да изгради механизми за контрол още преди влизането на България в еврозоната.

На практика мерките са закъснели. Това е инструментариум на държавата през КЗП и КЗК, които трябваше да бъдат създадени още когато излезе докладът, че можем да влезем в еврозоната - през юли миналата година. Тогава беше голямото поскъпване - от юли до декември 2025 г.“, коментира Джиков.

По думите му правителството е избрало социалните компенсации да бъдат насочени към домакинствата с най-ниски доходи, вместо помощ да получават всички. Джиков посочи, че след актуализирането на линията на бедност с близо 14% от т.нар. инфлационен чек би трябвало да бъдат обхванати около 550 000 души.

Той посочи, че е невъзможно напълно да бъде изключена вероятността от злоупотреби със социалната помощ. 

Според депутата премахването на акциза върху пропан-бутана е насочено най-вече към домакинствата с по-ниски доходи, хората, които използват автомобили на газ, както и към обществения транспорт.

Той не изключи мерките впоследствие да бъдат разширени и към бензина и дизела.

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